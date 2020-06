Mendoza: conquistan el pase a planta interina de 2.100 trabajadores de la salud

Un paso adelante que no resuelve el reclamo.

Con la lucha, los prestadores lograron que el gobierno de Rodolfo Suárez les reconozca su relación de dependencia y anuncie el pase a planta interina de 2.100 trabajadores de la salud.

Esto sucede una semana después de que las asambleas de precarizados autoconvocados protagonizaran una gran jornada de lucha en los hospitales, y a pocos días de la extensa caravana de médicos que recorrió las calles del centro de la capital mendocina.

Sin lugar a dudas, la tenacidad de las y los prestadores, que mes a mes garantizan el pago de sus haberes con asambleas y retenciones de servicio, fue sumando a cada vez más trabajadores a la pelea por el pase a planta permanente hasta obligar al gobierno y a los sindicatos a tomar cartas en el asunto.

El pase a planta interina es por ahora solo un anuncio, ya que no hay decreto, ni notificación formal, ni convocatoria a paritaria. Sin embargo, rápidamente las conducciones de ATE y de Ampros (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) salieron a festejarlo, sin alertar sobre los límites del anuncio ni abrir canales de deliberación entre las bases para definir si se acepta o no y bajo qué condiciones. Ni siquiera pidieron al gobierno que la propuesta se discuta en un marco paritario, en lugar de decretarlo unilateralmente e informarlo por los medios de comunicación. En el caso de ATE incluso han iniciado una campaña de afiliación extorsiva: “si no te afiliás, no pasás”.

La letra chica

El límite principal de lo anunciado por el gobierno es que en lugar de pasar a planta permanente se pasa “a planta interina hasta que se convoque a concurso para el cargo”, por lo que no se garantiza la estabilidad. Además, ¿qué mejor concurso que cinco años de desarrollar una tarea con idoneidad y compromiso? En definitiva, la responsabilidad de que no se convoque a concurso hace años no es de los trabajadores sino del gobierno.

Considerando que la planta interina y la permanente le significan al Estado los mismos recursos económicos, queda claro que el objetivo del gobierno es mantener la inestabilidad en el Estado y esperar a ver si después de la pandemia se calman las aguas.

En segundo lugar, el cronograma de pases culminaría recién en diciembre de 2021. Solo 240 compañeros pasarían a planta interina en julio, y el resto no se ha dado a conocer. Los listados serán confeccionados arbitrariamente por el Poder Ejecutivo.

Por último, se ingresará en la categoría inicial, sin que se tenga en cuenta la antigüedad acumulada hasta el momento del pase. No está claro si a los licenciados en enfermería se les incorporará al régimen 27 o al 15. El anuncio ha generado más incertidumbre que otra cosa.

Redoblar la apuesta para ir por todos nuestros derechos

En medio de la pandemia, el gobierno de Mendoza reconoce tener a más de 2.000 trabajadores de la salud en negro, y comunica que seguirán en esas condiciones durante un año y medio más.

Impulsemos la convocatoria urgente a asambleas en todos los hospitales y efectores de salud para debatir y resolver un pliego de reclamos preciso que tenga en cuenta la realidad de los distintos sectores y evalúe las medidas a seguir para conquistarlo. Por el pase a la planta permanente inmediato, el respeto de la antigüedad y la carrera profesional.