Grave: en plena pandemia el agua corriente de la Villa 31 está contaminada

Durante el día de hoy (4-6) llegaron varias denuncias de vecinos del sector YPF de la Villa 31 dando testimonio sobre los problemas en el abastecimiento de agua potable, en este caso, a la denuncia de la falta de presión se le suma que el agua corriente circula totalmente contaminada, turbia y con olor.

Este sector de la Villa 31 es uno de los más golpeados por el Covid-19, la mayoría de los vecinos de la zona se encuentra en aislamiento estricto por ser contactos estrechos de casos positivos. La asistencia necesaria para un aislamiento en condiciones dignas no está asegurada, el refuerzo alimentario no llega a todos los vecinos aislados, tampoco está asegurada para los grupos de riesgo, y el agua corriente no es apta para consumo (como se ve en el video y las imágenes) mientras no existe un plan de contingencia para abastecer en situaciones de emergencia a través de camiones cisterna.

Miren esto: así sale el agua en la Villa 31 en el barrio YPF. ¿Se puede ser tan HDP? pic.twitter.com/oITJpL8NeO — Gabriel Solano (@Solanopo) June 4, 2020

En plena pandemia el agua que llega al barrio no es apta para consumo y uso higiénico, exigimos acceso al agua potable las 24 horas los 7 días de la semana a través de camiones cisterna mientras se hacen las obras de infraestructura necesarias. Más que nunca queda demostrada la necesidad de llevar adelante una urbanización real de todas las villas y asentamiento de la Ciudad.