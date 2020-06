Geriátrico Ledor Vador: aumentan los contagios de Covid-19 en el hogar

En el geriátrico Ledor Vador, ubicado en el barrio de Chacarita, se siguen confirmando casos positivos de Covid -19: en los últimos días se confirmaron tres positivos nuevos entre los trabajadores, después del primer caso confirmado de un trabajador tercerizado de seguridad. Por el momento, los residentes del geriátrico no se han contagiado, pero el temor a la propagación del virus reina en el hogar, tanto entre los adultos mayores alojados como entre los propios trabajadores.

Al inicio de la pandemia, aún conociendo la situación de otros geriátricos que terminaron siendo cerrados por la rápida expansión de los contagios, las medidas limitadas e insuficientes que tomó Ledor Vador no pudieron evitar el contagio de sus propios trabajadores: el primer caso fue un trabajador tercerizado de vigilancia, que no tenía los elementos de prevención suficientes para evitar contraer el virus.

Una vez confirmado el primer caso, se reforzaron los controles al ingreso y al egreso, y se restringió la circulación de personal dentro del hogar. Desde ya, es una demostración de lo poco que le importan tanto sus trabajadores, como los adultos mayores alojados en el establecimiento, lo único que la patronal quiere evitar es un cierre temporal del establecimiento, para no perder sus ingresos millonarios, a razón de cobrar $130.000 por mes por cada persona que es alojado en el hogar. Al mismo tiempo, Ledor hizo entrega de camisolines que los trabajadores tendrían que llevar a su casa, y lavarlos para volver a utilizar: un despropósito total, no cumpliendo con la entrega de los elementos de protección adecuados a los trabajadores, y poniendo en riesgo su salud. Sin embargo, los nuevos contagios han confirmado que las medidas no permiten controlar el contagio entre los trabajadores, y no es un dato menor que los nuevos positivos sean trabajadores que, además de trabajar en Ledor, trabajaban en otros establecimientos de salud; muchos trabajadores, dentro de sanidad, deben recurrir al pluriempleo para poder llegar a un salario que alcance para subsistir día a día.

En momentos en que los trabajadores se arriesgan al contagio, poco hemos oído intervenir a los delegados del gremio, tanto en Ledor Vador, como en las demás empresas del sector se han ausentado sistemáticamente de los lugares de trabajo, dejando a los trabajadores completamente indefensos frente a los ataques de la patronal. En este cuadro, desde la Naranja de Sanidad vemos la necesidad de organizarnos por las siguientes reivindicaciones:

-Entrega de elementos de proteccion personal (EPP): la empresa debe hacer entrega inmediata de camisolines descartables y de calidad, barbijos N95 y guantes adecuados a todos los trabajadores para prevenir el contagio en el hogar.

-Comités de higiene y seguridad en cada turno y sector: el Hogar ya ha demostrado su ineficacia para controlar la expansión del Covid-19 en el establecimiento, somos los propios trabajadores los que tenemos que tomar en nuestras manos el control del cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad en el hogar, para evitar un aumento de los contagios y elegir compañeros que estén a cargo de esta tarea.

- Pase a planta de todos los trabajadores tercerizados y monotributistas del hogar.

- Transporte del personal a cargo de las empresas: muchos trabajadores de Ledor Vador vienen de largos viajes desde la provincia de Buenos Aires, en transporte público, arriesgándose a un posible contagio todos los días. La empresa tiene que hacerse cargo del transporte de cada uno de los trabajadores para evitar un posible contagio en el camino al trabajo; ha tenido ganancias millonarias estos años que le permiten pagarlo.

- Pago inmediato de un bono de $20.000: los trabajadores todos los días arriesgan su salud yendo a trabajar, en pleno pico de contagios de la pandemia, para que el hogar siga funcionando. Sin embargo, este esfuerzo diario no es reconocido por el Hogar y los aumentos salariales pactados por Atsa fueron insuficientes y no compensan la inflación actual. Reclamamos un pago de $20.000 para todos los trabajadores.

- Defensa del salario: los aumentos miserables acordados por el sindicato no compensan la inflación, y no se condicen con las ganancias multimillonarias que tuvieron las empresas del gremio. Reclamamos la indexación automática de los salarios de los trabajadores del gremio por inflación.

En el marco de una pandemia mundial que vino a agravar la crisis económica nacional e internacional actual, empeorando aún más las condiciones de vida de los trabajadores, resulta fundamental la defensa de los puestos de trabajo y del salario, para que no seamos los trabajadores los que paguemos la crisis. Desde la Naranja de Sanidad convocamos a todos los compañeros del gremio a unirse, para consolidar una alternativa real a la Celeste y Blanca de Héctor Daer en el gremio, poniendo en pie una agrupación combativa e independiente dispuesta a plantarse contra los atropellos en Ledor Vador y en las demás empresas del gremio.