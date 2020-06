Siguen creciendo los casos de dengue en la provincia de Santa Fe

La epidemia del dengue, hoy oculta por la pandemia del coronavirus, sigue azotando al país con 41.754 casos, que pese a las bajas temperaturas parecen no descender. El dengue ya se cobró 26 vidas en toda la región argentina. Según datos oficiales, hoy se superan las cifras récord del año 2016 (40.463 casos).

La enfermedad transmitida por el aedes aegypti en la provincia de Santa Fe se disparó en los registros oficiales: entre el 16 y el 23 de abril crecieron 60% los casos, entre el 24 y el 30 de abril el incremento fue del 27%, del 1 al 7 de mayo se ubicó en el 15%, del 7 al 14 fue del 12% y esta semana se sumó un 9%. De esta manera, con 4.733 casos confirmados, en Santa Fe se concentra casi el 11% del total nacional, por lo que se cuentan 18 veces más casos de dengue que de coronavirus.

En Rosario, desde que en febrero se registró el primer caso, la curva de contagios no baja y los seis distritos de la ciudad se encuentran afectados con 1.246 positivos. El gobierno municipal arrancó una campaña demagógica anunciando un refuerzo de kits de higiene en los barrios más postergados, repartiendo repelentes, con campañas de descacharrado, desmalezamiento y fumigación, pero eso que no se condice con la realidad. Las y los vecinos aledaños de la Avenida Circunvalación lo dejan ver con claridad al denunciar que la zona se encuentra cubierta de pastizales. La misma suerte corren numerosos barrios de Rosario.

El foco principal de los contagios de Santa Fe se concentra en el departamento de General Obligados, donde se produjo también el rebrote del Covid-19. Casi la mitad de los infectados de dengue están en el área metropolitana de Reconquista, con 1.412 casos, y en la localidad lindera de Avellaneda, con 370 casos. La situación es dramática y hay barrios como el Guadalupe que están completamente contagiados. En las salas de primer atención de Reconquista no entregan ni paracetamol. No se están realizando campañas municipales ni siquiera luego de haber pasado los 1.000 casos. Las y los vecinos denuncian que tampoco se realizan las fumigaciones correspondientes, además de que ya por sí estas fumigaciones masivas no son del todo efectivas porque no afectan a las larvas y pupas (los estadios acuáticos del mosquito que se va desarrollando), ni a los huevos, y solo mata a los mosquitos adultos.

La epidemia del dengue deja al desnudo la enorme crisis sanitaria de nuestro país, y sobre todo la crisis de infraestructura urbana. Se evidencia fundamental la organización de las y los trabajadores para exigir medidas integrales para frenar su expansión: distribución gratuita de repelentes, plan de fumigación, descacharrización y un programa real de urbanización. Junto con esto, urge un aumento de presupuesto para la salud pública.