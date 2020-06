Denuncian casos de Covid-19 en sucursales de McDonalds

Se han hecho público al menos 3 casos en menos de una semana.

En el transcurso de esta semana, se han difundido por lo menos tres nuevas denuncias de casos de coronavirus en los locales de McDonalds, en las zonas de Tigre, San Cristóbal y Recoleta. La noticia comenzó a circular, no por los protocolos aplicados por la empresa, sino por la necesidad de respuestas que lxs trabajadorxs exigieron ante el abandono de la patronal.

Las pésimas condiciones de salubridad con la cual volvimos a trabajar quedaron en evidencia antes las nuevas denuncias de casos de Covid entre les trabajadorxs de los locales. A las empresas de fast food poco les importa la salud de sus trabajadorxs, ya quedó demostrado que desde la reapertura de sus tiendas, poco han hecho para garantizarla.

Nuestrxs compañerxs nos contaron que la empresa no les brindó ningún comunicado, sino que a partir del boca en boca, fueron enterándose que algunxs de sus compañerxs habían contraído la enfermedad. La patronal no solo no les avisó sino que al día siguiente los hicieron ir nuevamente a trabajar, dejando a todxs expuestos a contagios y también a quienes conviven con ellos, pudiendo ser del grupo de riesgo, ya que no se otorgan licencias pagas para aquelles que conviven con personas que integran ese grupo.

Pero esto no termina acá, ya que ni la empresa ni el Estado garantiza los testeos, tampoco las licencias para todo el personal. Entre excusas y justificaciones dudosas, solo le hacen los testeos a algunxs de los que habían trabajado 48 horas antes con lxs trabajadorxs contagiadxs. Claramente el fin de la empresa es seguir abriendo a costa dfastmce la salud de todxs sus trabajadorxs, mientras el sindicato y el Estado se mantienen en silencio.

El protocolo en el cual la empresa se resguarda, amparado por el Estado, es irrisorio, ya que permite que todos los que no hayan estado en contacto con lxs trabajadorxs contagiadxs durante las últimas 48 horas puedan ir a trabajar, sin la necesidad de testeos a todos sus empleados, ni el cierre de tienda previo.

Ante los reclamos de lxs compañerxs en el sindicato, les respondieron diciendo “ustedes no deberían ir a trabajar”, como si no trabajar fuera una opción en plena crisis económica, donde la devaluación destruye nuestros salarios. Nuevamente el sindicato hace poco y nada, sin intervenir en la situación, ni tomando medidas u organizando a lxs trabajadorxs, nuevamente nos dejan a la deriva de los abusos patronales.

Rechazamos los protocolos basuras que intentan imponernos las empresas, el Estado y el sindicato, es necesario que lxs trabajadorxs de fast food intervengamos para frenar estos atropellos.

Vamos por comités de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo.

Condiciones de salubridad e higiene eficientes, que no pongan en juego nuestras vidas.

Licencias pagas al 100% de todxs lxs trabajadorxs que convivan con personas del grupo de riesgo.

Seguí en redes a Combo de lucha.

Suma tu denuncia en el relevamiento y organízate con nosotrxs.