INFORME ESPECIAL- Luján: situación social, sanitaria, habitacional y medioambiental ante el Covid-19

¿Bajo qué condiciones se enfrenta al coronavirus?

El inicio del “Plan Detectar” en el barrio Villa del Parque puso de relieve la crítica situación sanitaria, social y habitacional existente en las barriadas populares de Luján. En este municipio bonaerense se registran 43 casos positivos de Covid-19.

Conurbano bonaerense

En un reciente informe especial titulado “Los barrios populares del Conurbano bonaerense ante el coronavirus” (20/5) su autor, Marcelo Mache, explica que la crisis sanitaria y la emergencia epidemiológica han despertado todas las alarmas en las villas, asentamientos y barrios populares debido a las condiciones de hacinamiento y déficit estructural y sanitario que se padece en las zonas más humildes. La falta de elementos sanitarios, agua potable, políticas de prevención y el hacinamiento en las viviendas exponen a los vecinos a una mayor propagación del virus. Según fuentes oficiales, en el conurbano bonaerense existen unos 981 barrios populares o vulnerables que albergan a unas 328.393 familias en condiciones de hacinamiento y sin contar con los servicios básicos.

Luján: algunas características generales

El partido de Luján es uno de los grandes centros turísticos del país. Anualmente es visitado por millones de personas que realizan “turismo religioso” al santuario de la virgen o que concurren a su polo gastronómico campestre de las localidades de Open Door, Carlos Keen y Cortínez. También el partido cuenta con la instalación de importantes industrias (textiles, ceramistas, plásticos, cartón, alimentación, metalúrgicas, calzado, etcétera) y un fuerte desarrollo del sector agropecuario, sustentado fundamentalmente en los agronegocios y la expansión del monocultivo de la soja. Sin embargo, esta aparente “opulencia” contrasta con las precarias condiciones de vida de miles de lujanenses. Condiciones que, sin dudas, se agravan es estos tiempos de pandemia.

Luján se caracteriza por tener un conjunto de localidades situadas en áreas rurales (Jáuregui, Carlos Keen, Olivera, Torres, Cortínez y Open Door). Alrededor del 70% de su población se concentra principalmente en la ciudad cabecera (Luján) y solo un 10% de la población habita en zonas rurales. El último Censo Nacional (2010) contabilizó que, en una superficie total de 777,1 km2, el distrito tenía 106.273 habitantes, 32.524 hogares, y 37.527 viviendas. Empero, según una proyección realizada por la Dirección Provincial de Estadísticas, para 2017 Luján superaría los 116 mil habitantes.

Desde la vuelta al régimen constitucional, a finales de 1983, el municipio es gobernado alternadamente por los partidos tradicionales: Unión Cívica Radical, la Unión Vecinal (brazo político civil local de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica) y por diversas fracciones del justicialismo. Desde el 10 de diciembre del 2019, Leonardo Boto (Frente de Todos) es su intendente.

Vivienda

Según los datos del último censo oficial (2010) en Luján miles de hogares se encuentran en una situación realmente muy complicada en materia de vivienda:

Sobre un total de 32.524 hogares, 15.530 presentan algún tipo de “déficit cualitativo”, de los cuales 3.992 se encuentran en estado crítico (Atlas ID, Ministerio del Interior de la Nación).

En la actualidad, el déficit habitacional es una enorme problemática que afecta a miles de trabajadores desocupados y también ocupados. Un registro (no actualizado) de la Dirección de Tierras del municipio, muestra que existen al menos unas 5.000 familias que no acceden a una vivienda propia.

Además, según un Registro Nacional de las Personas realizado por organizaciones sociales, la Fundación Techo y Caritas, en Luján existen 13 barrios populares, donde 670 familias no acceden legalmente a una vivienda digna y a un terreno que puedan pagar con sus ingresos (Ladran Sancho, 11/3/2018).

Como contracara de esta situación, existen en este municipio 26 barrios privados y clubes de campo registrados, quienes a la fecha adeudan más 45 millones de pesos en concepto de pago de tasas y servicios municipales.

En la última década, los planes para la construcción de viviendas destinadas a los sectores populares por parte del Estado, fueron casi inexistentes. El último plan data del 2015 y se preveía allí la construcción de 202 viviendas destinadas a la relocalización de familias que habitan en zonas inundables por el Río Luján. Sin embargo, solo se logró finalizar y entregar 60 de las 202 viviendas planificadas.

Agua y cloacas

Un informe publicado en el año 2018 por la Plataforma del Agua (dirigida por la Universidad Nacional de Quilmes) muestra que solo el 45 por ciento de las y los lujanenses está conectado a la red pública de agua corriente en sus viviendas.

En cuanto al tratamiento de los desechos sépticos, la estadística se divide en dos áreas. En la zona urbana, el 54 por ciento no posee cloacas, mientras que en el área rural agrupada solo el 7 por ciento cuenta con ellas. El saneamiento por cámara séptica y pozo ciego llega al 43 por ciento en la zona urbana y al 92 en la parte rural. Aquellas viviendas que solo tienen “saneamiento a hoyo excavación en la tierra” alcanza el 1,68 por ciento de los hogares, donde la pobreza es extrema (Nicolás Grande y Agustín Gigante, El Civismo, 2018).

Testimonios

Viviana Figueroa. Histórica referenta del Polo Obrero en Luján y responsable del comedor popular “Los Penachitos” en el barrio Villa del Parque:

“Lo que abundan en el barrio son las familias sin viviendas. En una pieza hay una familia con nueve o siete integrantes que duermen en una cama. Es una realidad terrible, llena de necesidades y el Estado no está respondiendo. En los nuevos asentamientos del barrio, donde hay unas 30 familias sin viviendas, las personas no tienen el kit sanitario ni agua potable. Por eso existe un gran necesidad de colaborar en la organización de estos compañeros”.

Crecimiento de la pobreza y la desigualdad

El crecimiento de la pobreza y la indigencia es una problemática de extrema gravedad en todo Luján. En las últimas tres décadas, el crecimiento de las barriadas pobres estuvo acompañado por la instalación de grandes y lujosos emprendimientos inmobiliarios del sector privado. Así, en muchas zonas de este distrito bonaerense, el lujo y la falta de servicios básicos (que padecen miles de familias) están separados por escasos metros.

Según un informe elaborado por la Municipalidad de Luján a finales del 2019, la asistencia alimentaria gubernamental a personas en situación de vulnerabilidad extrema se corresponde con unas 3.000 bolsas de alimentos secos mensuales, 690 kilos de carnes, 3.000 kilos de leche en polvo, etcétera. A esa fecha, diciembre de 2019, existían a lo largo y ancho del partido unos 50 comedores barriales.

Este crítico cuadro se agravó profundamente en el actual contexto de pandemia. La demanda de alimentos en los barrios populares se incrementó notoriamente, empero la asistencia del Estado para atender estas necesidades elementales es más que insuficiente. Una situación que es denunciada por vecinos y organizaciones.

Salud

El Hospital Municipal “Nuestra Señora de Luján”, principal centro de atención sanitario del municipio, sufre ininterrumpidamente desde inicios de los años ’90 las consecuencias de las políticas privatistas, de descentralización presupuestaria y de ajuste estructural.

Según describen documentos oficiales “existe una enorme deficiencia edilicia, no está sectorizado, y se encuentra desbordado. Los consultorios son insuficientes (…). No hay comité de infecciones (esencial para la prevención y el control de las infecciones intrahospitalarias). Con respecto al equipamiento, no se encuentra operativo el tomógrafo, hay deuda con la empresa de mantenimiento y no resulta claro si es viable repararlo. Los residuos son recolectados en un camión propio por los centros de salud y llevados al depósito que se encuentra en el hospital donde son almacenados junto con los propios del hospital”.

A comienzos de la actual pandemia el hospital contaba con cuatro respiradores artificiales en su unidad de terapia intensiva. A la fecha solo se incorporaron dos nuevos respiradores artificiales y cuatro bombas de infusión.

Ello, en el marco de una deuda municipal que asciende a los 469 millones de pesos.

El partido registra, a la fecha, 43 casos positivos de Covid-19. El Hospital Nacional “Colonia Montes de Oca”, situado en la localidad de Torres, tiene la máxima concentración de casos positivos de coronavirus en el partido de Luján. Hasta la fecha son 17 las personas que se configuraron como casos positivos. Entre ellos se encuentran profesionales de la salud (médicos y enfermeros), personal de maestranza y pacientes del hospital psiquiátrico. Tal como venimos planteando en anteriores notas, es esencial y urgente que el Estado nacional y en este caso el gobierno municipal de Luján (ambos del Frente de Todos) garanticen todas las medidas y protocolos preventivos para evitar un mayor crecimiento en los contagios en los centros de salud.

Medioambiente

Luján posee el basural a cielo abierto más grande de la provincia de Buenos Aires. Conocido popularmente como “la quema”, se encuentra ubicado en una zona urbana situada en el llamado bloque barrial de “los santos” (San Pedro, San Marta, San Jorge y San Fermín). La contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias son moneda corriente entre las y los vecinos de esta zona del partido.

La situación que atraviesa este basural es completamente ilegal, contradiciendo toda la normativa nacional y provincial vigente. Un informe del año 2011 muestra que en Luján se producían unos 88.700 kilos diarios de basura. La ciudad cabecera aportaba 63.500 kilos, mientras que Jáuregui y Pueblo Nuevo generaban 8.200 kilos diarios. En dicho informe se proyectaba que para 2030, el distrito tendrá que lidiar con un total aproximado de 113.300 kilos por día de basura (El Civismo, 15/3/2016).

A pesar de la enorme lucha de vecinos y los distintos proyectos oficiales presentados para sanear y relocalizar el basural, nada se ha modificado. Más bien todo lo contrario, la situación se agrava gobierno tras gobierno.

Necesitamos un plan de salida a la crisis y para enfrentar la pandemia

Ante esta situación de crisis generalizada, es fundamental profundizar la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados en cada barrio y lugar de trabajo, para reclamar la provisión periódica de alimentos, agua potable y artículos de limpieza, la prohibición de despidos y suspensiones y la creación de un seguro al parado de 30 mil pesos. Para que todos los recursos nacionales, provinciales y municipales se utilicen para atender la actual emergencia sanitaria y social.

Como parte de una salida integral a la crisis, es necesario generar e implementar nuevos mecanismos impositivos (tasas) con carácter progresivo sobre los grandes patrimonios (que sean aplicables tanto a las personas humanas como a las sucesiones indivisas), las altas rentas, la gran propiedad agraria, a los bancos y las viviendas ociosas de mayor valor. Esto permitiría incrementar significativamente la recaudación municipal con fondos que deberían ser utilizados exclusivamente para atender las diversas urgencias sanitarias y sociales: elaboración de material sanitario; contratación de personal de salud; aumento salarial para los trabajadores municipales, recursos para los comedores populares, etcétera.

Se necesita con urgencia la triplicación del presupuesto de salud, sobre la base del no pago de la deuda y la eliminación de los negociados de privatización de la salud; testeos masivos para el personal y los pacientes del Hospital Montes de Oca; poner en marcha un gran plan de viviendas populares, de obras de infraestructura y saneamiento del Río Luján; la inmediata erradicación y saneamiento del basural a cielo abierto; y la apertura de todos los libros municipales.