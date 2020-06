Hospital Zubizarreta: el 10, sumémonos a la jornada nacional de lucha de la salud

Este miércoles 10 de junio tendrá lugar una jornada nacional de lucha de los trabajadores de la salud. Están entre sus convocantes Cicop (profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires), ALE (Asociación de Licenciados en Enfermería), seccionales opositoras de la Asociación de Médicos Municipales (Sardá, Gutiérrez), Apss (Asociación de Profesionales de Servicio Social), varias asociaciones profesionales, y la asamblea de residentes y concurrentes de CABA. Los reclamos de la jornada incluyen el aumento salarial, EPP (equipos de protección personal) en cantidad y calidad, el pase a la carrera profesional de enfermería y la incorporación de personal en la planta permanente para terminar con la precarización laboral. Estas reivindicaciones responden a las problemáticas que nos exponen a los contagios.

¿Qué pasa en el Zubizarreta?

De la mano de la flexibilización de la cuarentena asistimos a una nueva serie de contagios en los hospitales. A diferencia de los casos anteriores, son menos los contagios horizontales (entre trabajadores) y más los verticales (de pacientes a trabajadores). De lo que se concluye que mientras aumenta la demanda de atención, por el alza de la curva en la población, no mejoraron significativamente las condiciones de trabajo. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sigue flexibilizando la cuarentena en beneficio del lobby patronal a la vez que no da ninguna respuesta a los reclamos de la salud. En el Zubizarreta no hay grandes avances, lo que es preocupante siendo que todavía está por delante el pico de la pandemia.

Tras extendidos reclamos por los EPP en los efectores de salud, el gobierno de la ciudad sigue sin resolver el problema. Al contrario, en áreas que atienden Covid en el Zubizarreta hay algunos retrocesos. En la guardia se empezaron a retacear los barbijos N95 y el equipamiento ya no se entrega siempre completo. En la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) ya no se entregan camisolines hidrorrepelentes, reemplazándolos por los comunes, y se indica utilizar los barbijos N95 por encima del tiempo recomendado. En los sectores no Covid la dotación de EPP es incompleta y de pésima calidad. Un riesgo si se considera que no hay independencia completa respecto de los sectores Covid y que los pacientes ingresan con un simple control de temperatura.

En pocos servicios se conformaron cohortes para todo el personal. A un mes y medio del cierre de la UTI, Enfermería prácticamente no está rotando. En algunas casos se otorgó un franco semanal, pero no está regularizado ni es para todos. El problema de fondo es la falta de personal, que no ha sido revertida con las incorporaciones que, además, son precarias y transitorias. Por si fuera poco, los bajos salarios, congelados desde febrero, han obligado en algunos casos a trabajar más horas tomando guardias o segundos empleos, ampliando la exposición al virus. El hartazgo frente a los maltratos y el acceso discrecional a los cargos jerárquicos dañan las ya precarias condiciones de trabajo impuestas por el gobierno de la ciudad.

Las conducciones sindicales

Así las cosas, es claro que nuestra exposición va en alza y que la jornada de lucha del 10 puede ser un canal para amplificar el alcance de nuestros reclamos. Sin embargo, algunos se llamaron a silencio. La celeste y blanca de Sutecba, pandemia de por medio, sigue siendo el mejor aliado que Rodríguez Larreta podría querer, responsabilizando a los profesionales por los contagios. La verde y blanca de ATE no adhirió hasta el momento a la jornada del 10. Más allá de las acciones legales, no se le conoce acción de lucha alguna en el campo de la salud. Ladran pero no muerden. Con sus diferencias, ambos abandonaron el reclamo salarial. De otra forma, deberían asumir que el bono, que llega con dos meses de retraso, es una miseria. Su integración al gobierno nacional impide hasta lo más elemental.

Tomemos la lucha en nuestras manos

La jornada de lucha de este miércoles 10 nos plantea una oportunidad para unificar nuestros reclamos con numerosos trabajadores de la salud. Hay una convocatoria para manifestarse entre las 10 y las 11 hs en la puerta de los distintos efectores de salud con carteles, aplausazos, semaforazos o cortes de calle. Al mediodía habrá una concentración en el Obelisco donde distintas delegaciones sindicales y asociaciones convocantes realizarán una conferencia de prensa. Desde Tribuna Municipal creemos necesario participar de esta jornada y organizar una acción a las 11 hs en la puerta del Zubizarreta sin distinción de afiliación ni de tarea o disciplina. Tomemos la lucha en nuestras manos.

EPP completos, de calidad y en cantidad para todo el personal.

Bono de 20 mil pesos, reapertura de paritarias e indexación salarial por inflación

Testeos masivos, respeto de los aislamientos, protocolos discutidos con los trabajadores.

Pase a la carrera profesional de enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica. Incorporación de profesionales precarizados.

Pase a planta de residentes y concurrentes que egresan, y de todo el personal tercerizado.

Incorporación de personal. Salario y ART para concurrentes

Centralización del sistema de salud.