Olavarría: 44 casos de contagio luego de casi dos meses sin que apareciera ninguno

La flexibilización de la cuarentena promovida por el gobierno y las patronales condujo a un regreso a la Fase 1 de aislamiento.

Desde el miércoles pasado, Olavarría se vio sacudida ante los partes diarios que informaron un salto explosivo en la cantidad de casos de Covid-19. Durante los meses previos solo se habían detectado tres casos que habían sido debidamente aislados y se encuentran curados.

La causa de los nuevos contagios, cuyos nexos epidemiológicos se siguen investigando, serían los contactos estrechos (reuniones sociales) con tres personas infectadas que viajaron a zonas de transmisión comunitaria como el Amba. Día a día crecen los casos sospechosos sobre los que se están realizando testeos y es de esperar que esta semana crezca el número de positivos.

Hay cuatro personas internadas en el hospital municipal, de las cuales dos están en la Unidad de Terapia Intensiva, mientras 35 más siguen bajo seguimiento médico en sus hogares. Diez de estos pacientes son menores de 14 años. Los cinco casos restantes corresponden a trabajadores provenientes de San Nicolás, que fueron diagnosticados cumpliendo el protocolo requerido para su actividad, aislados en un hotel de la ciudad. Estos obreros pertenecen a una empresa contratada por la cementera Loma Negra para realizar reparaciones en el horno de su planta L’Amalí. El grupo (de 45 trabajadores en total) permanece aislado en el hotel y se ha descartado, por medio de hisopados a sus familiares y relaciones en San Nicolás, que vinieran contagiados de su ciudad de origen.

Responsabilidad política vs. responsabilidad social

Días antes de esta explosión de casos, el intendente Ezequiel Galli (PRO) afirmaba en conferencia de prensa que “el virus va a llegar” y que su equipo de gestión se preparaba para tener “1, 10 o 100 casos positivos” (El Popular, 29/5). El martes, un día antes que se informaran los primeros casos, había lanzado una encuesta en Twitter donde invitaba a votar por “seguir aislados” o decir “basta de aislamiento” con un posteo tendencioso y que coqueteaba con la derecha anticuarentena. El dato es que “perdió” en la consulta y la realidad le dio un golpe decisivo a su intento de flexibilizar más el aislamiento social, de cuyas consecuencias era perfectamente consciente.

Galli se inscribe, junto a Miguel Lunghi (UCR) de Tandil, en el grupo de intendentes bonaerenses que ejercieron presión al gobierno provincial por el reinicio de mayores actividades económicas, entre ellas el turismo regional. Sin embargo, la orientación de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, que han ido aflojando la cuarentena, es la misma que la de los intendentes: proteger el interés de las patronales. Se niegan a afectar el interés de los grandes empresarios ante la crisis sanitaria y económica y, al contrario, subsidian a los capitalistas con los fondos de la Anses, permiten despidos y suspensiones con reducciones salariales y habilitan a funcionar a cada vez más ramas de la industria y los servicios.

Ahora, el intendente carga las tintas en la irresponsabilidad social de lxs contagiadxs e insta a no relajar los cuidados al resto de la población. Se trata de una hipocresía de parte de quien fogoneaba el levantamiento del aislamiento hasta que estalló esta situación. El gobierno de Galli promovió el reinicio de las grandes plantas cementeras y ceramistas y habilitó múltiples rubros no esenciales, inclusive hoteles y alojamientos. Esto se combinó con un relajamiento creciente de los controles en los accesos a la ciudad (y la falta de control en las localidades) que contó con la orden explícita de Sergio Berni, en su visita a fines de abril, de quitar policías de los controles sanitarios en rutas para volcarlos a la represión en el sector urbano. Contrario a esto hubo reclamos por parte de lxs vecinxs de los barrios y de las localidades ante la falta de controles en los accesos, advirtiendo el riesgo semanas atrás. Ante la imprudencia de quienes gobiernan el Estado, se imponía la necesidad de un control popular de la cuarentena.

Incluso ahora, que Galli retrocedió, decretó el regreso a la Fase 1 a partir de este lunes y endureció los controles en los accesos y la ciudad, continúan exceptuadas las actividades minera, metalmecánica, ceramista y del vidrio. El peaje de Hinojo (sobre la Ruta Nacional 226), en el que se expone a los trabajadores y a la población en general a la difusión del virus, sigue funcionando por el apetito recaudatorio de los concesionarios. La señal es clara: cerrar filas con las grandes patronales, que retoman la actividad al mismo tiempo que gozan de exenciones y subsidios, y disciplinar a lxs trabajadorxs, que son los que exponen su salud en las fábricas y lugares de trabajo. El discurso que apela a la responsabilidad individual, al igual que el ataque y estigmatización a los contagiados, son cortinas de humo para encubrir las responsabilidades políticas del gobierno local, provincial y nacional.

Lxs trabajadorxs tenemos que intervenir

Las condiciones sociales y económicas en las que se vuelve al aislamiento estricto no son las mismas que en marzo, sino que se han degradado: aumentó el número de trabajadorxs despedidxs, otrxs vieron reducidos sus salarios, muchxs se ven obligadxs a salir a buscar un sustento por el abandono estatal ante el crecimiento de la miseria y la llegada del frío invernal. Lo más probable es que se disponga un mayor despliegue represivo contra la población, que ha empezado con el ciberpatrullaje: ya imputaron judicialmente a un hombre por amenazar al intendente en Facebook y anunciaron que “cualquier tipo de publicación similar que se realice será investigada” (Infoeme, 5/6). En definitiva, las restricciones pesarán sobre las familias trabajadoras, y no sobre las patronales.

Los sectores obreros y populares de la ciudad debemos tomar nota e intervenir, nuestra salud no puede quedar en manos de quienes nos condujeron a esta situación. Es urgente que en cada lugar de trabajo se conformen comités de trabajadores/as para efectivizar las medidas de seguridad e higiene, gestionadas y controladas por personal sanitario. Ante la demora e insuficiencia de la ayuda distribuida por el municipio, comités vecinales deberían controlar la entrega de asistencia alimentaria y kits sanitarios en los barrios, como oportunamente exigió el Polo Obrero de la ciudad. Con hambre y sin condiciones de higiene no hay cuarentena posible. Se hace urgente el acceso universal al IFE y su aumento a $30.000, como un verdadero seguro al parado que se financie en el impuesto progresivo a los grandes capitales tal como propone el único proyecto presentado al Congreso, que es el del Frente de Izquierda. En Olavarría, los recursos necesarios para la asistencia y para reforzar el sistema sanitario deben provenir de aumentar inmediatamente el impuesto a la piedra que pagan las cementeras y garantizar el control obrero de su cobro. Se deben prohibir efectivamente los despidos y garantizar el cobro íntegro del sueldo para todxs lxs trabajadorxs, suspendiéndose las actividades que no sean esenciales.

La contraposición entre salud y economía solo es tal para el interés privado capitalista, que consume los fondos públicos en subsidios cuando se necesita reforzar el sistema sanitario, que expone la vida de los trabajadores para obligarlos a producir sin garantizar condiciones de seguridad e higiene, que convierte a la cuarentena en una pesadilla para las familias que quedan sin ingresos ni asistencia. Para combatir efectivamente al coronavirus, entonces, es necesario expropiar recursos al gran capital y dejar de pagar la deuda externa usuraria para centralizar el sistema de salud y satisfacer las necesidades populares.