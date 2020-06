CABA: el hospital Moyano en riesgo

Primer paciente fallecida por coronovirus.

Luego del primer caso de Covid-19 en una paciente trasladada al Hospital Penna, y fallecida allí en las últimas horas, los casos positivos en las internas van en aumento y por lo tanto se suman los casos sospechosos en algunos servicios. Se improvisan aislamientos que no son tales y no resultan ser eficaces. En Salas con 7 u 8 pacientes el contagio parece casi inevitable, al tiempo que se comparten los baños. Con el personal de enfermería sin el equipo de protección completo, entrega de barbijos a cuenta gotas, sin camisolines, ni botas, ni antiparras es casi imposible que el virus no se propague.

Con servicios con personal aislado, varios contagiados y otros en espera de resultados, al tiempo que se dieron a conocer al menos nueve casos Covid en empleados de la tercerizada de maestranza, un psicólogo y una médica que en su segundo hisopado dio positiva, en este cuadro de situación alarmante en cada servicio se cuenta con tan solo un kit para coronavirus.

Dado el alto riesgo de las pacientes internas, para que en el Moyano no se repita lo que en algunos geriátricos, ¿qué esperan las autoridades para equipar a todo el personal sanitario con el EPP correspondiente? Con la entrega aislada de barbijos para algunos, antiparras para otros, ¿piensan evitar contagios masivos? Varios servicios se encuentran casi sin personal por estar aislados. El existente se encuentra sobrecargado por hacer largas jornadas para ganar un peso más porque tienen un salario congelado sin paritarias. El bono incentivo para salud, que tanto prometió el gobierno, nunca llegó.

Por la entrega inmediata del Equipo de Protección Personal.

Testeos a todo el personal de salud.

Que el gobierno de la ciudad exija a las empresas tercerizadas la provisión de elementos de protección a sus empleados.

Por la incorporación de personal de enfermería.

Aumento salarial de emergencia.

Pase a la carrera profesional de enfermería.

Por la conformación de un comité de control de los trabajadores de la salud, ya que solo los trabajadores de la salud podrán llevar todos los reclamos.