Hurlingham: alza vertiginosa en los casos de Covid-19

El municipio de Hurlingham, encabezado por el intendente Juan Zabaleta (Frente de Todos) tuvo en los primeros días de junio una suba acelerada en los casos de Covid-19. Hacia fines de mayo el distrito mostraba un total de 63 casos confirmados, pero este número ha trepado a 108 en lo que lleva el mes de junio. Es decir, sólo en los últimos once días se han manifestado el 44% de los casos totales. Observamos, a su vez, que los casos diagnosticados en este período equivalen a la misma cantidad resultante de los primeros 59 días, tomando en cuenta la detección del primer caso en el municipio. La tendencia, como muestran estas cifras, es hacia un crecimiento exponencial. Frente a esto, las respuestas de la Municipalidad son contraproducentes. Las constantes flexibilizaciones aplicadas parecieran ignorar que los números, lejos de haberse aplanado, se encuentran en su máxima precipitación.

El desarrollo de la pandemia en el distrito

Hacia mediados de abril, Hurlingham sufría la aparición de los primeros casos autóctonos, pero la particularidad es que ellos tenían su foco en los geriátricos. En otras palabras, donde mayor precaución y cuidados debían tomarse, fue donde el virus comenzó a expandirse. Para colmo, la respuesta por parte de las autoridades llamó la atención, no por su efectividad sino por lo contrario. Sin testear a nadie que no presentase síntomas, se decidió el “aislamiento comunitario” de geriátricos, cuyos ocupantes comparten, entre otras cosas, baños y habitaciones. Es decir que aquellos abuelos que no mostraban ningún indicio de contagio estaban obligados a compartir espacio con posibles infectados asintomáticos. Esta medida no sólo afectó a quienes allí viven, sino al propio personal de salud de la institución. Los hogares “La Nonna Katy” y “El Parque” fueron ejemplos de esta forma de proceder. Este último obtuvo como resultado siete contagiados, incluyendo cuatro trabajadores del lugar.

A partir de la segunda quincena de mayo los casos positivos comenzaron a mostrar una suba ininterrumpida, que se tradujo en un aumento del 52% en los últimos quince días de ese mismo mes. No obstante, siguiendo la línea aplicada por el gobierno nacional, Zabaleta comenzó en ese mismo período a flexibilizar el aislamiento obligatorio y las calles comenzaron a transitarse con completa normalidad. Múltiples ramas fueron habilitadas para volver a sus tareas. Simultáneamente, el intendente no ofrecía ninguna respuesta ante el pedido urgente del Polo Obrero, que solicitaba kits sanitarios y mercadería para los barrios carenciados del distrito. Esto torna muy grave la situación, ya que los brotes en Villa Tesei, Barrio Mitre y Malvinas son cada vez más alarmantes.

La línea ascendente de casos siguió su curso en los primeros días de junio, como remarcábamos anteriormente. Sin embargo, Zabaleta continúa manifestando intenciones de continuar con la flexibilización. La manera de proceder de las autoridades refleja, por ende, un interés ajeno al de los trabajadores, a quienes más impacta la cuarentena, tanto por la pobreza de las condiciones de vida en la que deben atravesar el aislamiento, como por la falta de ingresos (dada la altísima cantidad de trabajadores en negro). Testigos de esto fueron los choferes de la principal empresa del transporte de la zona, Empresa del Oeste SA que luego de reclamar por la falta de aplicación de cuidados sanitarios fueron responsabilizados en televisión por el intendente por haberse contagiado.

Vamos por una salida real para los trabajadores del distrito

Desde el Partido Obrero llamamos a defender la cuarentena para preservar la salud de los trabajadores del distrito. Para que ninguno padezca la falta de ingresos por trabajar en la informalidad o por el desempleo, proponemos un seguro al parado de $30.000. Reclamamos que sean realizados los tests correspondientes y que se garanticen las licencias y las prevenciones en todos los lugares de trabajo, en donde se presente un caso positivo. Llamamos a crear comisiones de higiene y salubridad en todos los establecimientos, en manos de los trabajadores, con el propósito de preservar las condiciones laborales.