“Es un paro total por la salud de los trabajadores del neumático”

Entrevista a Jorge Toledo, secretario adjunto del Sutna.

Tras la medida de fuerza nacional realizada por los trabajadores del neumático, entrevistamos a Jorge Toledo, trabajador de Firestone, secretario adjunto del Sutna y candidato a secretario ejecutivo de la seccional Llavallol por la Lista Negra.

¿Por qué motivo se realizó el paro de 24hs en todo el Sutna y paticularmente en Firestone?

El motivo por el cual se realizó el paro a nivel nacional dentro del gremio del neumático es el tratamiento irresponsable de la patronal ante los casos positivos de Covid-19 que han surgido. Se trata de graves incumplimientos con respecto a las medidas de protección. Esto llevó a que al surgir los primeros casos, en el caso particular de Bridgestone, la empresa se haya negado a darle una cuarentena obligatoria a trabajadores que habían mantenido contacto estrecho con los casos positivos, y los haya convocado a trabajar sin resguardar ni al resto delos compañeros, ni a sus familias, ni a la sociedad en general.

El Sutna elaboró un protocolo obrero frente a la pandemia, ¿cómo continúa la lucha por su cumplimiento?

El protocolo obrero del Sutna frente a la pandemia se elaboró con el respaldo y la colaboración de profesionales y personas idóneas en el tema, junto con la apreciación de decenas de compañeros. Este protocolo fue presentado ante las tres grandes fábricas del neumático, y en particular en Bridgestone este paro es una medida para que se cumplan las medidas necesarias. El protocolo que hemos eleaborado tiene respaldo profesional y tiene como objetivo resguardar de manera concreta la salud de los trabajadores y sus familias.

¿Entonces todavía no hay un entendimiento por parte de las patronales respecto al protocolo que elaboró el Sutna?

No hay un entendimiento, pero la medida que hemos tomado apunta a que las patronales entiendan esta situación y se avance en las medidas. Hay un montón de situaciones que han sido observadas, advertidas y exigidas por el Sutna frente al cuadro que nos toca atravesar, que es nada menos que el avance de contagios del Covid-19, y este protocolo lo que busca es, no solo intentar que no se propague el contagio hacia adentro de la planta, sino también que los trabajadores puedan por fuera de la planta puedan tener todos los cuidados posibles en lo que respecta en la ida y vuelta del trabajo.

¿Como fue la adhesión al paro?

La adhesión fue tremenda, la adhesión al paro fue total, total, es un golpazo a la patronal. En estos mismo momentos la patronal ha sacado un comunicado informativo con respecto a los primeros cuatro casos de Covid-19, pero esto es después de las denuncias del Sutna, porque durante todo este tiempo frente a todo el pliego de reclamos la empresa se negó a dar información, e inclusive ocultó hechos gravísimos, que van a ser denunciados.

¿Cómo seguirán esta lucha?

Nosotros lo que buscamos con este paro es que las empresas entiendan que hay que dar una respuesta concreta a los trabajadores, más cuando se trata de la salud de cada trabajador y de sus familias, y hasta de la comunidad. Concretamente, buscamos que se desarrolle una mesa de negociación donde se empiece a discutir y a implementar las medidas rápidamente, tiene que haber cambios profundos en la manera de proceder, tanto en la prevención como cuando se presenta un contagio de Covid-19. De no ser así, si las empresas siguen negándose a escuchar a los trabajadores del neumático, el sindicato va a determinar nuevas medidas de fuerza que se irán incrementando hasta que se oiga la voz de los trabajadores del neumático.