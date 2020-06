Flexibilizan más la cuarentena en Córdoba, pese al brote de Covid-19 en barrios populares

El gobierno de la provincia de Córdoba continúa con su orientación de salir de la cuarentena. En ese sentido, ya se habilitaron reuniones familiares de hasta diez personas los fines de semana. Mientras, en los últimos días se produjeron 24 casos de Covid-19; en su mayoría, los contagios se encuentran esparcidos en barriadas como Villa El Libertador, Remedios de Escalada y Guiñazú.

Una vecina del Barrio Remedio de Escalada entrevistada por Radio Suquia reclamó “que el COE [Centro de Operaciones de Emergencia] dé la cara y nos diga cuántos casos hay, tenemos incertidumbre y bronca porque sentimos que no nos están cuidando”. Fueron los mismos vecinos quienes solicitaron que se habiliten los protocolos de acción. Oficialmente hay cuatro casos reconocidos en el lugar.

En la populosa barriada de Villa El Libertador hay por ahora reconocidos doce casos, peso se especula con que pueden ser más los contagios. En la zona se ha realizado cuatro cordones sanitarios; solo una persona por grupo familiar puede salir a comprar dentro del perímetro. Se calcula que hay 20 mil personas que viven en las manzanas acordonadas; el ingreso y salida del barrio está permitido solo para los vecinos que no viven en los sectores que han registrados casos.

Desde el gobierno han salido a desparramar el discurso de un relajamiento de la cuarentena, responsabilizando a la población por los nuevos contagios. Pero Claudio Vignetta, miembro del COE Capital, reconoció que los casos se produjeron en reuniones familiares, que ahora el propio gobierno habilita en toda la ciudad.

Además es claro que las personas que viven en los mencionados barrios no pueden realizar una cuarentena estricta porque no tienen los recursos para realizarla. El gobierno no ha garantizado la asistencia en todos estos meses de pandemia, y para peor ha recortado planes de empleo. Esto es una razón objetiva y concreta que empuja a la población a salir.

El Ejecutivo provincial viene promoviendo el levantamiento de la cuarentena, al punto de habilitar actividades no esenciales como las automotrices. Por lo tanto, poner el acento en la responsabilidad individual le es útil para quitarse la responsabilidad que le cabe.

Es necesaria la acción independiente para garantizar la cuarentena con la asistencia correspondiente. En este punto, los reclamos realizados hace días por las organizaciones piqueteras siguen sin ser respondidos. La consigna levantada “con hambre no hay cuarentena” da cuenta de una denuncia que crece.