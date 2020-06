Con 320 casos de Covid-19, Pilar camina a un colapso del sistema de salud

El distrito de Pilar se encuentra en el tercer lugar con más casos de Covid-19 confirmados de la zona norte bonaerense, superando los 320 positivos; ya se ha sufrido la pérdida de nueve vecinos.

El desarrollo de la pandemia en el partido amenaza con un pronto colapso del sistema de salud.

La semana pasada, el gobierno bonaerense entregó al municipio un total de 10 respiradores, con lo cual los mismos llegan a solo 60 respiradores disponibles para todo el distrito. Desde la Municipalidad aseguran que los hospitales están preparados para manejar la cantidad de infectados, que cuentan con los insumos necesarios y que se toman las medidas de precaución necesarias, pero las múltiples denuncias de los trabajadores de salud y de los pacientes desmienten esas aseveraciones.

Son de público conocimiento los reclamos realizados por los trabajadores del hospital central del partido, el Juan C. Sanguinetti, por falta de insumos y condiciones para luchar contra este virus; desde un principio no contaban con barbijos, guantes, ni alcohol en gel. En videos difundidos por redes sociales, mostraron que los insumos enviados por la municipalidad eran de muy baja calidad, con la lavandina totalmente diluida en agua y sin olor, o alcohol en gel que era más gel que otra cosa. Dolores Fonzi tomo el reclamo y lo hizo viral, a partir de lo cual tuvieron una mínima respuesta.

También vecinos que contrajeron el virus testimoniaron que el Sanguinetti no cuentan con las condiciones necesarias para atenderlos: tienen hay frazadas para los pacientes, y a aquellos que no necesitan de respirador u oxígeno los mandan a sus hogares para que sigan con el tratamiento en aislación (algo que no sucede con los pacientes que contraen el virus y cuentan con una buena obra social o prepaga, teniendo atención en el Hospital Austral con todos los servicios).

A su turno, una vecina del distrito dio a conocer a través de Facebook que en el nuevo hospital neonatal, Nuestra Señora del Pilar, doctores, enfermeras y pacientes estaban contagiados; y que la directora del lugar, Ivana Sheller, no tomó ningún tipo de medida para evitar que se siga propagando el virus. Esto se difundió rápidamente entre los vecinos en las redes y al otro día, desde los medios locales, salió una nota donde se relataba que el municipio había activado el protocolo por positivos Covid-19 en la nueva maternidad -llegando tarde nuevamente.

Por su parte, el hospital materno infantil Meister, que ahora es utilizado para derivar casos positivos, se encuentra en un deplorable estado: las paredes están llenas de humedad, los techos se caen, los baños están sucios. Allí mandan a mujeres que parieron recientemente y se contagiaron, junto con sus hijos recién nacidos.

El municipio es responsable de todas estas irregularidades. Queremos que los trabajadores cuenten con los insumos necesarios, tanto para su cuidado como para el cuidado de los pacientes.

Desde el Partido Obrero Pilar en el Frente de Izquierda-Unidad exigimos al gobierno de la provincia y el municipio la realización de testeos masivos en todos los nosocomios del distrito. Que se entreguen de forma urgente elementos preventivos contra el Covid-19 (barbijos, máscaras, guantes, camisolines, cofias, alcohol etílico y en gel, desinfectantes), así como frazadas para la atención a todos los pacientes.

Es necesaria la contratación de personal y pase a planta permanente, el fin del trabajo precarizado y un salario mínimo igual a la canasta básica para los trabajadores del área; así como la triplicación de su presupuesto. Planteamos que se conformen comisiones de salud e higiene en el Sanguinetti y todos los nosocomios, integradas por sus trabajadores.

Defendemos la centralización del sistema de salud, bajo el control de los trabajadores, y su financiamiento a través de un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.