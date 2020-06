Continúan los contagios en los institutos de menores

Los gobiernos de Nación y CABA aún no fijaron un protocolo de prevención para les niñes y trabajadores que se encuentran en los mismos.

50 nuevos casos positivos de Covid-19 en hogares de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, se registraron entre el viernes 12 y el viernes 19, acorde a un informe de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación recogido por Infobae (23/6).

Según la misma fuente, la cifra de casos desde que se detectó el primero en abril totaliza 80, de los cuales 41 corresponden a niños y 39 a trabajadores de las instituciones.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que toman todas las medidas necesarias. Pero la realidad es que desde el Ministerio de Salud aún no se ha elaborado un protocolo articulado entre los gobiernos de Ciudad y Nación -tanto de previsión, para evitar que el virus ingrese en los hogares y centros de detención, como de acción frente a los casos positivos. La coordinadora de la Comisión de la Defensoría de la Nación señaló que no hay un protocolo específico para las instituciones de alojamiento de menores; por el contrario, se restringieron los testeos y hay demoras en la entrega de los resultados.

Ya hemos denunciado en Prensa Obrera las condiciones a las que son sometidos cientos de jóvenes y trabajadores dentro de los hogares y centros de detención que dependen del Estado. No se llevó adelante una política de asistencia sanitaria preventiva, que hubiera consistido en la repartición de kits de higiene necesarios, la desinfección continua, el testeo masivo y un aislamiento adecuado y en condiciones, siendo que son lugares cerrados y no cuentan con cuartos suficientes. Hace más de un mes que los trabajadores denunciaron no tener insumos necesarios como barbijos y guantes, y siguen padeciendo tener que ir a trabajar en esas mismas condiciones. La misma situación que se vive en los hospitales y salitas.

Los trabajadores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia fueron expuestos a tener que seguir realizando distintas tareas sin protocolos ante casos positivos y sin ningún tipo de capacitación, lo que ha puesto en riesgo la salud tanto de les niñes como de les trabajadores. También afecta a aquellas personas que están en grupo de riesgo, ya que no se les otorgan la licencias correspondientes. El caso de Víctor, trabajador de Desarrollo Humano que falleció por Covid-19 a comienzos de junio, es un claro ejemplo de las condiciones que enfrentan centenares de trabajadores municipales, que cotidianamente desarrollan sus tareas en los barrios más vulnerables. En la mayoría de los casos les trabajadores se encuentran precarizados, sin ART ni obra social, lo que los coloca en un cuadro de mayor vulnerabilidad.

El panorama para las próximas semanas es aún más alarmante: llegando a fines de junio, los contagios superan los 2.000 por día en el país (cerca de la mitad en CABA) y ya se está viviendo el colapso del sistema público de salud. Ante esta situación no existe la menor intención de los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta de centralizar el sistema de salud, incorporando las camas y recursos de los hospitales privados.

Exigimos una articulación entre los gobiernos de Ciudad y Nación para elaborar de manera inmediata un protocolo de acción para los hogares de menores y los centros de detención. Que garantice testeos masivos a les niñes y trabajadores y a todos los contactos estrechos de las personas infectadas; la sistemática desinfección de los espacios comunes; personal de salud permanente en todos los hogares y centros, y provisión de elementos de higiene; pase a planta a todos los precarizados y cumplimento de las licencias por grupo de riesgo.