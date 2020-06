Vuelve a fase 1 la Ciudad Termal del Chaco: la responsabilidad de los gobiernos en los contagios

Más temprano que tarde, la pandemia iba a llegar a la localidad chaqueña de Saénz Peña, más si consideramos que las inobservancias de los controles se venían dando de hecho, con la vista gorda del gobierno local y provincial.

Ante los casos de Covid-19 en la “ciudad termal”, como es conocida por sus termas, desde este lunes 22 la misma ha pasado de casi estar en fase 5 a la fase inicial del distanciamiento social obligatorio, con solo la apertura de servicios esenciales. Así lo comunicó el intendente de la UCR-Cambiemos, Gerardo Cipolini, el pasado sábado 20.

Son varios los factores a tener en cuenta en la llegada del Covid a la ciudad. Pero los más importantes, y que se dan desde desde hace años, son: a) la alta dependencia de todos los servicios, incluidos los de salud, con la ciudad de Resistencia, capital de la provincia, b) la fragilidad del sistema sanitario, c) el alto índice de pobreza, desempleo, subempleo inestable, con el 50% de la población dependiente de un salario del estado, y otros porcentajes subordinados a becas, planes, contratos basura con tintes clientelistas y de arreglos políticos. A ello se suma el hecho de que el gobierno local no tomó los recaudos pertinentes para evitar al máximo un brote de coronavirus en esta región.

El servicio de salud pública de la ciudad es fuertemente auxiliado por la capital en varios aspectos. Entre otros aspectos, adolecemos del servicio de diálisis y de coronario de calidad; los servicios de imágenes son pobres y no contamos con médicos especialistas en oncología. Ante cualquier reclamo administrativo o salarial, la respuesta es que “Dios está en todos lados, pero atiende en Resistencia”. Para los enfermos dependientes de diálisis periódica, el Estado se provee con servicios privados, donde seguramente se darán jugosos negociados con pérdidas para las obras sociales y erario público y ganancias para algunos médicos devenidos empresarios en poco tiempo. Este es solo un ejemplo. A su vez, la situación se agrava si se tiene en cuenta que el nosocomio de Sáenz Peña atiende, o debería hacerlo, a miles de pacientes que llegan de la ciudad, de otras localidades, e incluso de otras provincias que limitan con el Chaco.

El sistema sanitario local se cae a pedazos, es caótico. A pesar de que el gobierno de Jorge Capitanich inauguró un edificio para el nuevo Hospital 4 de Junio, todas las semanas los trabajadores de la sanidad denuncian faltantes de medicamentos, vacunas, insumos y ambulancias; recientemente reclamaban a gritos mayor protección e insumos para la lucha contra el Covid-19. Denuncian que “se torna muy difícil la prevención y atención mínima ante tantos faltantes”.

A esto se suman los reclamos salariales interminables, considerando que el Chaco cuenta con médicxs, enfermerxs y técnicxs calificadxs, pero con salarios que apenas alcanzan algunos a la mitad de la canasta básica alimentaria y otros rascan la tercera parte; con mucamxs y choferxs, capacitados también, con sueldos de pobreza, pero que todos juntos se desviven por apuntalar un sistema sanitario público que hace agua por el lado que mires. Lxs médixs residentes reclamaban nada más y nada menos que el pago de las becas. Lxs trabajadorxs expertos reclaman a Capitanich la promesa del pase a planta, incumplida hasta el momento y sin visos de sentarse a dialogar. Las burocracias sindicales, afiliadas a la CGT y las CTA, se sentaron del lado del gobierno a la espera de las migajas del “Coqui”, siendo fuertemente criticados los representantes por las redes sociales. Inclusive la CTA regional Sáenz Peña, co-comandada por el dirigente nacional Raúl Castells, brilla por su ausencia.

La ciudad termal no escapa a la construcción social capitalista de los gobiernos intermitentes pejotistas y radicales. Las provincias del norte, incluida el Chaco, son inevitablemente olvidadas por todos los gobiernos nacionales una vez que toman el mando después de las elecciones. En este laberinto de pobreza social, un 50% de los sáenzpeñenses sobreviven. Para nombrar solo un aspecto, el acueducto del norte se viene construyendo desde hace años, habiendo pasado por las promesas y presupuestos sobrevaluados del radical Ángel Rozas, los anuncios espaciales de Menem con un Chaco sin agua potable, los negociados de Jorge Capitanich, Peppo y Macri con varias inauguraciones de un sistema que todavía no funciona y más promesas incumplidas. Sin agua potable, no hay cuarentena posible.

Por último, debemos subrayar la ineficacia del gobierno local en coordinar la lucha contra la pandemia y las actividades para controlar el ingreso del coronavirus, con anuncios falsos de controles de ingresos a la ciudad, cuando solamente se controlaban los accesos al sector norte de la ruta nacional 16 y se dejaba a su suerte al 30% de los vecinos del sector sur. Se recalcaba por diferentes medios la prohibición de la circulación y la concentración de personas, pero de hecho esto no sucedía casi desde un comienzo -el propio gobernador salió a informar el alto nivel de circulación detectado por los movimientos de los celulares en la ciudad termal. Sáenz Peña se ubicó en el primer lugar con mayor incumplimiento de aislamiento social (Diario Norte, 10/4) con un 85% de movilidad ciudadana.

Pero incluso con esos controles operando, la necesidad de adquirir un sustento que los gobiernos no garantizan lleva a los vecinos a no acatar la recomendación de no circular. Como hemos venido denunciando, con hambre no hay cuarentena posible.

Por las redes sociales se denunciaban los ingresos clandestinos a la ciudad, la pasividad en los controles, las flexibilizaciones ilegales, los escapes de ciudadanos hacia la ciudad caliente de Resistencia, pero que llegaban a oídos sordos de un gobierno permisivo. Cipolini cede de hecho, bajo la presión de los empresarios de la ciudad y región.

Todo esto y más concluyó con un brote importante de Covid en el sistema sanitario público provincial y en la UME Uncaus, con 11 contagios confirmados en menos de una semana, con más de 70 sospechados, varios terapistas contagiados y aislados, un muerto bajo sospecha de haber contraído el coronavirus. Y se espera informe. Las autoridades locales aún no cuentan con la data de cómo se dieron los contagios, el nexo epidemiológico de los primeros confirmados. Lo que está confirmado es su ineficacia.

Desde el Partido Obrero Sáenz Peña proponemos organizarnos y luchar por un programa de intervención urgente para sobrellevar la emergencia en la provincia. Por el pase a planta de todos los trabajadores precarizados de la salud; salario igual a la canasta familiar; elementos de bioseguridad necesarios; camas de terapia y respiradores; titularización de los médicos recibidos; ambulancias, medicamentos y vacunas. Es urgente preparar mejor la infraestructura necesaria para evitar el colapso. Planteamos una verdadera federalización del sistema sanitario público para orientar los recursos a las zonas más afectadas y pobres.

Que se termine, de una vez por todas, el acueducto del norte.

Que se reabran las paritarias del sector público. Que el trabajador no pague esta nueva crisis.

Si lo importante es la vida, impedir la propagación del virus y mejorar el sistema de salud y el salario de sus trabajadores, es vital la suspensión del pago de la deuda externa ilegítima, un impuesto a las grandes fortunas y destinar esos fondos para enfrentar la crisis planteada.