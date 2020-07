Metalsa: trabajadores contagiados con Covid-19

La patronal incumple con los protocolos sanitarios.

Metalsa es una fábrica metalúrgica ubicada en la localidad de Talar, del distrito bonaerense de Tigre. Esta fábrica es parte del grupo Proeza, una empresa multinacional de capitales mexicanos dueña de las firmas Citrofrut (agroindustrial), Astrum (tecnología satelital y de alta comunicación) y Areya (negocios inmobiliarios). Cuenta con el monopolio de los chasis, que produce para las camionetas de Ford, Volkswagen y Toyota, obteniendo ganancias extraordinarias a nivel mundial.

En los últimos días, los trabajadores denuncian que el virus se está propagando en la fábrica con un trabajador contagiado en el sector de estampado y que ahora llegó a otro sector de la fábrica como es T6, donde hay un trabajador que dio positivo y se sospecha de otro contagio más.

Estos sectores no son aislados, sino que suspenden a los trabajadores con un salario del 75%, pero mandan a otros trabajadores de la fábrica a cumplir con esas tareas sin realizar ninguna desinfección y limpieza sobre ese sector, generando una polifuncionalidad.

Con estás medidas, la patronal mantiene la producción violentando los protocolos sanitarios y de higiene. Situación similar se produce a pocos metros, en Mondelez Pacheco, en dónde en un mes se pasó de un contagiado a 29 trabajadores por no cumplir con los protocolos de cuidado.

En este caso Metalsa sigue privilegiando la venta de chasis para Volswagen, Ford y Toyota, para producir camionetas, cuya actividades no son esenciales.

Los delegados y la directiva de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dejan pasar esta política de la patronal. Las suspensiones se hacen con el aval del gremio, además de no convocar a ninguna asamblea y medidas de lucha para enfrentar el cuadro de contagio en la fábrica.

A partir de la intervención de los trabajadores, se tiene que conformar un comité obrero, que elabore un protocolo de seguridad e higiene, privilegiando la salud de los trabajadores. Se tienen que parar los turnos afectados y testear a cada trabajador en su domicilio.

No a las suspensiones con reducción salarial. No a la polifuncionalidad y la persecución de los trabajadores. No a los retiros voluntarios.