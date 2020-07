San Fernando es un nuevo foco de propagación del Covid-19

Se dispara la curva de contagios: aumentaron un 85% en solo 7 días.

En el municipio de San Fernando la curva de contagios de Covid-19 se disparó con todo. Aumentó un 85% en tan solo 7 días, con 400 casos positivos, 10 muertos y 121 recuperados. Esto ubica al municipio en el foco de la pandemia en el conurbano norte.

Las villas de emergencia en el ojo de la pandemia

La mayoría de los contagios se da en la villa San Jorge, también conocida como el barrio “Cocarsa” por el frigorífico que se encuentra en él. La villa cuenta con 400 familias. La villa Presidente Perón es habitada por 380 familias. Entre ambas barriadas se cuentan 200 casos positivos. El drama de las villas es total. En el barrio El Garrote ubicado en Tigre, limítrofe con San Fernando, también han aparecido casos positivos de Covid-19.

Pese a esto, no se dieron a conocer operativos de hisopado. Nadie sabe si se realizan masivamente los hisopados , los cuales deberían hacerse de manera urgente sobre la población en riesgo. Por otro lado el municipio sigue sin brindar la información actualizada respecto de los contagios y las medidas a llevar a cabo para afrontar la emergencia sanitaria. Por el contrario, sus funcionarios quitan dramatismo diciendo que todo está bajo control.

Pobreza y vaciamiento de la salud

Esto pone de relieve dos cuestiones centrales: en primer lugar, la situación que se vive en los barrios, los más afectados por la pandemia por múltiples causas,desde el avance del hambre, donde las familias trabajadoras hacen malabares para poder sostener la cuarentena y la imposibilidad de cumplir con las mínimas condiciones de higiene necesarias por la falta de agua potable, el hacinamiento y la falta de un protocolo sanitario, la escasa o nula entrega de kits de higiene, entre otras cuestiones sobre las cuales el municipio no brinda respuesta alguna.

En segundo lugar, muestra cómo el municipio no cuenta con un sistema sanitario público preparado para enfrentar la pandemia. El Hospital Municipal San Cayetano, ubicado en Virreyes, cuenta solo con 41 camas disponibles para internación. No se conoce el número de respiradores y camillas que existen en la “sala de terapia intensiva abocada únicamente a casos de Covid-19” inaugurada al comienzo de la cuarentena por el intendente Juan Andreotti. Al igual que en toda la provincia, en nuestro distrito, el sistema de salud no está preparado para el pico máximo de contagios que todavía está en camino.

Organicemos una salida de los trabajadores

Se debe centralizar el sistema de salud completo (público y privado) en un comando único nacional, bajo el control de los propios trabajadores de la sanidad, siendo ellos los que decidan las medidas a llevar a cabo para enfrentar la pandemia, puesto que son ellos quienes están en la primera línea de fuego enfrentando la pandemia.

Luego de más de 100 días de cuarentena , a las familias de los barrios cada día les cuesta más sostener el confinamiento. Se necesitan los recursos para poder defender la cuarentena. El hambre empuja a las calles. Hay que arrancarle los recursos al Estado con la organización independiente barrio por barrio. El descontrol que produjo en San Fernando la apertura de decenas de fábricas y cientos de comercios, no trajo ningún saldo positivo para la población trabajadora. Solo ganancias para los empresarios.

Luchemos por una cuarentena bajo control de los trabajadores y las trabajadoras

Seguro al parado de $30.000 para todos los desocupados y/o cuentapropistas. Aumento de los bolsones de alimentos y kits de higiene para todas las familias. Por un plan de viviendas que le haga frente a la crisis habitacional en el distrito. Para ello hay que rechazar el pago a los usureros internacionales y establecer de inmediato un impuesto a las grandes fortunas, y colocar los recursos nacionales en defensa de la vida de la población trabajadora.