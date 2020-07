Covid-19 en Maxipack

Entre el lunes 22 de junio y el sábado 4 de julio, se contabilizaron dos operarios positivos de coronavirus, uno de ellos de 64 años, en la empresa Maxipack de Piñeiro, Avellaneda.

Trabajadores de la empresa, conocida como una de las de mayor prestigio y producción en el rubro de envases y cajas de cartón corrugado, denuncian que la patronal no cumple con el protocolo; ya que solo se aislaron a tres compañeros del turno noche, siendo que los trabajadores rotan por varios puestos de la planta.

Además, la empresa incumple en la desinfección y entrega de elementos de protección. Maxipack utiliza personal que realiza tareas de limpieza de vestuarios y comedores, para que bajen a trabajar en la producción, dejando de lado condiciones mínimas de higiene. Incluso ha puesto a trabajar a tres operarios mayores de 60 años, quienes conforman el grupo de riesgo.

Mediante un comunicado de prensa, los directivos de la firma afirman que “a medida que el coronavirus cambia nuestra vida diaria, queremos asegurar a la población que nuestra industria asume el compromiso de continuar operando y entregando las cajas necesarias a nuestros clientes; que suministran alimentos, bebidas, productos de limpieza, de higiene y médicos para los hospitales, farmacias, tiendas y supermercados. Permitiendo mantener sana, cuidada y alimentada a la mayor parte de las personas”. En ningún momento expresa cuáles son las medidas que toma para cuidar a sus empleados, porque en realidad estas no existen.

Esta no es la única amenaza; como lo expresa Martín Gellert, gerente de la cartonera, son proveedores de empresas alimenticias y farmacológicas. Un informe internacional relata que el virus del Covid-19 se deposita en el cartón por 24 horas. De este modo, no solo ponen en riesgo a sus trabajadores, sino a toda la población, ya que terminados de producirse los envases no reciben ningún tipo de desinfección.

Ante esta situación los trabajadores exigen hisopados para todo el personal de Maxipack (tanto de la planta 1 como de la 2), desinfección de las plantas y el cese de actividades hasta obtener los resultados de los testeos.