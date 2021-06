Ajuste en discapacidad

El día miércoles 26 de mayo se reunió con más de 80 participantes la asamblea del Colectivo de Discapacidad, en la cual se resolvieron grandes iniciativas de lucha. Sucede que para lxs prestadorxs en salud y educación, así como para el conjunto de lxs trabajdorxs del país, el 2021 es un año donde el ajuste no dio tregua.

La situación que atravesamos el conjunto de profesionales y prestadorxs es de precarización total. El año pasado, a mediados de junio y durante el aislamiento social, realizamos desde la agrupación de Prestadorxs Precarizadxs en Salud y Educación (PPSyE) un relevamiento que identificó que el 60% de lxs prestadorxs carece de obra social, ya que como monotributistas somos rechazadxs porque nuestro aporte no alcanza a un Plan Médico Obligatorio. El 70% de lxs mismxs no llegaba a cubrir una canasta básica de $49.911 de ese entonces, y el 90% necesita de otro ingreso para poder cubrir sus gastos mensuales. Esto se suma al hecho de que, como ya es costumbre, hay retrasos de más de tres meses en los pagos, adeudando gran parte del 2020 e incluso honorarios del 2019. A su vez, se dieron de baja o suspendieron un 31,7% de los tratamientos ya aprobados, a un 32,4% de los prestadores no les aprobaron tratamientos presentados en el 2020 y varixs han tenido problemas en la continuidad y aprobación de los tratamientos en el 2021.

En diciembre del 2020, cerramos el año con una gran jornada de lucha que nos encontró reunidxs en Plaza de Mayo y distintos puntos nodales del país para enfrentar este ajuste y, entre otras consignas de lucha, reclamar por un aumento del nomenclador en discapacidad.

Comenzamos el 2021 con asambleas de Prestadorxs todos los meses y con diferentes acciones de lucha que llevaron, finalmente, al anuncio tan esperado: el aumento del 34% en el nomenclador para todxs lxs prestadorxs. Sin embargo, no fue sino hasta hace algunos días, ¡casi a mitad de año!, que este anuncio fue oficializado en el Boletín Oficial (Bora).

Lo que ocurrió fue que este aumento escalonado e insuficiente del 34% en el Nomenclador Nacional fue votado a mitad del mes de abril. Unos días después, se armó el Acta donde se explicitaba que este aumento tenía carácter «acumulativo» y ya estaba listo para publicarse en el Bora. No obstante, un mes después, el 14/05, se reunió el Directorio Único para modificar el Acta. La modificación fue nada más y nada menos que borrar la palabra «acumulativo» por lo que nuestro aumento pasaría a 34% al terminar de aplicarle el 21%, 9% y 4% sobre el valor acumulado, en vez de un 34% sobre el valor actual.

Claramente, la prioridad para los integrantes estatales del Directorio Único de Prestaciones en Discapacidad es estar en línea con las políticas del gobierno nacional, de reducir el presupuesto y el gasto público, para el pago de intereses de deuda.,

A pesar de la lucha dada y de la victoria que para nuestro movimiento significa el anuncio de este aumento, el 34% escalonado quedaría insuficiente por la pérdida que venimos arrastrando durante los últimos años y por la proyección para el 2021 cercana al 48% de inflación. Es por esto que en la última asamblea de PPSyE hemos votado ir por un aumento del 54%, tomando como ejemplo el de lxs autoconvocadxs de salud de Neuquén y el gremio Sutna del neumático, dos sectores que han conquistado su objetivo con los métodos de lucha de la clase obrera.

Todas estas cuestiones son las que debatimos el miércoles en la última asamblea del Colectivo de Discapacidad, junto a profesionales, prestadorxs y familiares de personas con discapacidad de numerosas provincias. Entre las mociones votadas más significativas se encuentran el reclamo por un 54% de aumento de nuestro ingreso, la propuesta de que cada uno de nosotrxs sea delegadx de su lugar de trabajo y la idea de preparar e instalar el paro general si esta situación de precarización se sostiene.

Por otro lado, mientras los índices de contagio y fallecimientos por el coronavirus arrojan cifras récord, aún quedan cientos de prestadorxs en salud que no lograron acceder a la posibilidad de vacunarse. En muchas provincias no hay un plan de vacunación en el que se nos garantice la inclusión a todas nuestras profesiones como parte del sector. Es por esto que desde PPSyE definimos hacer una campaña de empadronamiento de vacunación. El mismo será presentado a las autoridades del Ministerio de Salud, en especial a Carla Vizzotti, para que genere los medios para resolver esta problemática acuciante de manera urgente.

Desde Apel en Prestadores Precarizadxs, denunciamos la política del gobierno nacional y los gobiernos provinciales que plantean ajuste y recorte del presupuesto en salud y educación en favor del FMI y los acreedores internacionales. Continuaremos movilizados, parando, visibilizando, con hashtazos, vivos y jornadas de lucha de forma independiente a este régimen donde los centros, cámaras, foros, el Estado y los distintos gobiernos nos precariza.

Seguiremos defendiendo nuestro trabajo como también a los tratamientos y a las personas con discapacidad.

¡Sumate a nuestra lucha!

