Colapso sanitario en el Hospital Zapala

Se ha difundido en el día de hoy, lunes 3, una nota firmada por el Equipo de Guardia del Hospital Zapala, que relata lo que lxs trabajadorxs venimos denunciando. En esta se manifiesta que se ha llegado al tope de ocupación de camas en el hospital, y que incluso se ha superado la capacidad de traslados realizados por el equipo de derivaciones. Por estas horas, hay un paciente intubado en la guardia, ya que no se encuentra cama disponible en la provincia para ser derivado.

La nota hace mención, también, a la falta de recursos humanos y el agotamiento del personal, hechos que venimos denunciando durante la primera ola de Covid y que no han sido resueltos.

La huelga de los elefantes señaló esto en cada intervención, pero el gobierno estaba más preocupado por liberar las rutas, que por reforzar el sistema sanitario ante la llegada de la segunda ola que resultaba inminente. En nuestro hospital hay personal que aún no recibió la segunda dosis de vacunación, se sostiene el personal contratado de forma eventual y no se han reforzado los equipos especializados, que no han descansado desde 2019 y sostienen hasta 10 guardias mensuales.

El gobierno no se atreve a tomar decisiones necesarias cuando se trata de defender la vida, para no enfrentarse a los grandes empresarios, ya que esto significaría mayores restricciones y debería ir acompañado de medidas compensatorias a los trabajadores afectados.

Las medidas se han limitado a restringir horarios de circulación, mientras las escuelas, la falta de control de protocolos en los lugares de trabajo y el hacinamiento son los caldos de cultivo para el colapso sanitario.

Es necesario un giro en las medidas, que anteponga los intereses obreros y populares antes que las ganancias de los capitalistas y que se ponga la gestión de los recursos económicos, sociales y sanitarios bajo control de los trabajadores.

