Córdoba: demoras de más de un mes para tener atención médica

Vecinas de diferentes barrios del gran Córdoba manifiestan demoras para conseguir un turno de atención médica. También denuncian que hay especialistas que no atienden. De modo que la segunda ola de coronavirus acentuó una crisis pre existente en el sistema de salud.

Un relevamiento de Prensa Obrera da cuenta que, para conseguir un turno en el hospital público, las personas deben concurrir entre las 5 y las 6 de la mañana, o “dormir en el centro de salud”. Además, también hay testimonios que indican que el 0800 para sacar turnos no funciona.

Una vecina de la zona sur de Córdoba afirma que “especialidades no hay en el Príncipe de Asturias, y los turnos te lo dan para dos meses”. Incluso para enfermedades como la diabetes “turno no hay, directamente no te atienden, solo te programan turno para hacer análisis”.

Hay testimonios que indican que, en el mencionado centro de salud, se ven obligados a realizar derivaciones. “Nos mandan a otros o hospitales”. También se denunció que no se consiguen turnos para el diabetólogo, y “en caso de conseguir tarda un mes, y hay que hacer cola más de dos horas solo para retirar la insulina”.

En tanto que en el dispensario de Villa El Libertador “no hay muchos especialistas y demoran los turnos de ginecología. Solo se atienden urgencias; y a los bebés no le hacen más controles, hasta los seis meses. Y lo peor es que casi nunca tienen anticonceptivos”, según otra de las vecinas que dejaron su testimonio.

En la zona norte de la ciudad, las vecinas y vecinos de Barrio Villa 9 de Julio también denunciaron la falta de profesionales en el centro de salud municipal. Como se ve, en las barriadas populares de la ciudad no se garantiza el derecho a la salud, esta situación en un cuadro de pandemia se agrava aún más.

En tanto que en el caso de la Casa Cuna, ubicada sobre calle Castro Barros, “por un especialista hay que sacar turnos anticipados que te los dan para atenderte recién con un mes de demora”, afirmó una de las madres entrevistadas.

En la zona norte del gran Córdoba, el dispensario de Villa los Llanos “no atiende porque está destinado para la atención de Covid, entonces tienes que sacar turno en Juárez Celman o barrio norte para un especialista, que se demora. Yo saqué turno para el ginecólogo en marzo, me dieron el turno para mayo”, narró una vecina a Prensa Obrera, que concluyó afirmando que “si tenemos urgencia directamente hay que ir a los hospitales de Córdoba”.

En este marco, el gobierno de la provincia y de la ciudad capital están realizando una pomposa propaganda en relación a la atención de la salud, por diferentes medios de comunicación, que no se condice con la realidad.

Lxs trabajadores de centros de salud vienen realizando medidas de fuerza para obtener mejores condiciones de trabajo, y de ese modo poder brindar una mejora en la atención. En lugar de responder positivamente demandas elementales, las autoridades de los hospitales persiguen a quienes reclaman en defensa de la salud pública.

Es necesario apoyar la lucha de lxs trabajadores de los hospitales por salario y mejores condiciones de trabajo para terminar con el pluriempleo. Estas demandas elementales se deben complementar con el planteo de centralizar el sistema de salud, y de ese modo garantizar la atención medica del conjunto de la población.

