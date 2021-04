Córdoba: garanticemos el paro del conjunto de los trabajadores de la salud

El próximo 8 de abril, en Córdoba, se llevará adelante una jornada de paro por parte de lxs trabajadorxs de la salud. La medida de fuerza es el resultado de una acción desde las bases, que obligó a que las conducciones de los sindicatos convocaran a parar. Cabe recordar que el detonante de la acción de lucha fueron los despidos masivos de contratadxs, por parte del gobierno provincial.

El paro se da en momentos en que la segunda ola de la pandemia está en ascenso. De modo que la acción de lucha no podía ser más oportuna. Además, se da cuenta de la voluntad de luchar por parte de lxs trabajadorxs de la salud y en particular lxs precarizadxs, quienes deben ser respaldado en su derecho a huelga.

Los gremios deben respaldar la decisión de parar de conjunto. Sucede que si no garantizan un paro contundente se termina sobrecargando a lxs residentes, que reciben presiones de todo tipo, teniendo que hacer tareas que no les corresponden. Es claro que tienen que hacer de todo para que no los frizen.

La política de precarización laboral y despidos del gobierno tiene entre sus objetivos no solamente “bajar costos” salariales: el gobierno de Schiaretti también apunta a regimentar a lxs trabajadorxs, estableciendo un cuadro de presiones y hostigamiento en cada hospital. Este es el cuadro que sufren, por sobre todo, residentes medicxs y enfermerxs. Contra esta orientación de ajuste salarial y flexibilización laboral también se debe parar el próximo 8 de abril.

Por eso, la lucha por el salario debe agregarse la lucha contra la precarización laboral, por el pase a planta y terminar con el sistema de pluriempleo. De esta forma se pelea contra la regimentación y disciplinamiento del gobierno. Esto es clave para fortalecer el colectivo de trabajadores, garantizando derechos laborales y por lo tanto la salud de la población.

Con el paro del 8 de abril se sale al cruce de la política de despidos por parte del gobierno. La medida de fuerza debe ser un punto de apoyo para ir por el conjunto de reclamos. El jueves digamos entre todxs: no a los despidos, reincorporación ya, pase a planta, $70.000 de básico; condiciones laborales y vacunas para todxs. Con la continuidad del plan de lucha y en unidad vamos a arrancarle estos reclamos al gobierno para enfrentar la segunda ola de la pandemia en defensa de la salud de toda la población.