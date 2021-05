Falta de vacunas y liberación de patentes: ¿cómo organizamos la provisión para todes?

La campaña del Partido Obrero y el Frente de Izquierda para garantizar la vacunación para el conjunto de la clase obrera viene avanzando y generando simpatía en amplios sectores. Es así como desde un principio planteamos la liberación de las patentes y la intervención bajo control de profesionales y trabajadores del laboratorio mAbxience en Garín que produce el principio activo de la vacuna de AstraZeneca. Aprovechamos cada instancia para juntar firmas en apoyo al proyecto del Frente de Izquierda y de explicar cómo el lucro capitalista va en contra no solo de los intereses de las amplias masas de trabajadores sino directamente de la propia vida.

En lo que va del año, la crisis se ha agudizado cada vez más en torno a los contagios y al colapso del sistema de salud, al mismo tiempo que las promesas de vacunación quedaron circunscriptas a discursos rimbombantes sin traducirse en la inoculación de las grandes mayorías. Si bien el gobierno de Alberto Fernández acusa a la escasez internacional, cada uno de los argumentos utilizados para justificarlas han sido desechados.

En primer lugar, en lo que respecta al problema de liberación de las patentes, luego de que el presidente estadounidense Joe o “Juan Domingo” Biden se posicionara a favor del planteo, el gobierno colocó todo su esfuerzo en un intento por embellecer al imperialismo responsable de las peores barbaries y catástrofes sociales. Mientras los países imperialistas se dedicaron a concentrar un número mayor a su demanda efectiva, países como la Argentina o la India que producen vacunas tienen a menos del 10% de su población con las dos dosis. Si bien llama la atención el cambio de posición por parte del país paladín en la defensa de la propiedad privada, el giro muestra la profundización de la crisis sanitaria a nivel internacional -donde los niveles de contagios y muertes arriban a niveles inusitados- y la necesidad de continuar con la producción en los términos capitalistas y evitar un posible disloque en el mercado internacional. A fin de cuentas, la guerra comercial sigue marcando el paradigma: la posibilidad de la anualidad de la vacuna, como anticipan los expertos en el tema, abre un nuevo reparto mercado que los países miran con recelo.

Priman siempre las necesidades del capital y un planteo de estas características no puede ser más que entendido bajo este prisma. Incluso la liberación de las patentes no puede ser tal si no es acompañada por un planteo general de estatización de los laboratorios bajo control de los trabajadores.

Por otro lado, mientras AstraZeneca incumple con la dotación de vacunas acordada con el gobierno, éste se niega a incautar la producción del componente activo en la fábrica de su amigo Sigman. El argumento remitía a la imposibilidad de llevar adelante el envasado de la vacuna, el cual fue desmentido en la medida que la propia Carla Vizzoti admitió que el país cuenta con la tecnología e instalaciones necesarias para la producción integral. La posibilidad de fabricar la Sputnik V en el laboratorio Richmond puso de manifiesto esta contradicción. Cuando la clase obrera en su conjunto requiere inoculación para enfrentar la segunda ola, los gobiernos priorizan los negocios entre los privados. El problema de la vacunación encierra de forma contundente cómo el límite es político y por eso la salida no es otra que organizarnos.

Por todo esto, el miércoles 12 de mayo a las 19 horas organizaremos una charla para discutir a fondo estas temáticas y un programa de salida e intervención propia de los trabajadores para enfrentar la crisis que plantea la pandemia. Participarán Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, y Rocío Rodríguez, kinesióloga especialista en terapias y dirigente de la Asamblea de Concurrentes y Residentes de CABA. ¡Pedinos el link para sumarte!

