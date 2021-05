Neuquén: por falta de espacio y respiradores la guardia del Hospital Heller cerró durante horas

El Hospital Heller, el segundo hospital de importancia en la provincia, nuevamente ha sido noticia a raíz del hecho de que por varias horas la guardia estuvo cerrada por falta de espacio y puestos de oxígeno. Sucede que en horas del mediodía de ayer, lunes 24, un paciente debió esperar en la ambulancia del Sien (Sistema de Emergencias de Neuquén) debido a la falta de camas, espacios y respiradores. Este hecho fue denunciado por los trabajadores y rápidamente fue viralizada su imagen. En su pagina de Facebook, los compañeros/as señalaron:

“Hoy la guardia de nuestro hospital terminó de colapsar. No se puede sostener más esta situación. Lo advertimos, pedimos de mil maneras que se actúe para no llegar a estas instancias. Finalmente se tuvo que tomar la decisión de no recibir más pacientes. No hay bocas de oxígeno. No hay espacio físico para sostener más internaciones improvisadas. Hay pacientes esperando en las ambulancias. Destruyeron sistemáticamente la salud pública. El gobierno es responsable. Omar Gutiérrez, Peve, Merlo, Ramella. No tenemos recurso humano para sostener esto. No tenemos más espacio físico. Nos estamos quedando sin oxígeno. ¿A dónde están las respuestas que les venimos pidiendo? Vamos a seguir denunciando su falta de accionar ante el estado crítico de nuestra guardia. Vamos a seguir denunciando su inoperancia y su silencio.”

Aunque se consiguió cama y lugar, los trabajadores/as también remarcan que esta situación volverá a repetirse en las próximas horas, debido a la falta de recursos y de preparación del hospital. Ante este escenario, los compañeros/as se organizan buscando una respuestas de las autoridades y la dirección del hospital, al cual le han solicitado una reunión para mañana miércoles 26. En caso de que las autoridades no respondan al pedido de reunión y den soluciones, los trabajadores/as impulsarán medidas de acción. Por ello, como parte de la lucha, los elefantes/as han difundido un comunicado donde afirman que se encuentran en estado de alerta y movilización, donde además de señalar la responsabilidad del gobierno, enfatizan la prioridad de reforzar el sistema de salud y no el pago de los intereses de deuda.

