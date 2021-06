Profesionales de la salud de Villa Constitución precarizados dicen basta

Los trabajadores de la salud que desempeñan sus funciones en el hospital SAMCo de Villa Constitución habían declarado un paro total de actividades para este lunes 14 de junio. El motivo de la medida de lucha era el incumplimiento por parte del gobierno de Perotti del aumento pactado para los profesionales monotributistas, que se tendría que haber aplicado desde el mes de enero en adelante, y, al mes de junio, todavía no se había cumplido. No es la primera vez que las y los profesionales monotributistas nucleados en ATE y SIPRUS anuncian y llevan adelante medidas de acción. Los retrasos en el pago, no ya de los aumentos, sino de los propios salarios es una constante.

Luego del anuncio de un paro total de actividades, la plata apareció y se estableció un compromiso de pago. La población de Villa Constitución se manifestó en las redes sociales indignada por la falta de pago a parte importante de los profesionales del único hospital de toda la ciudad. El Polo Obrero, desde la conferencia de prensa realizada en la Plaza Central en reclamo del aguinaldo para los Potenciar Trabajo y las vacunas para los trabajadores esenciales, en el marco de la jornada nacional de lucha, envió todo el apoyo a esta importante lucha de la ciudad.

Las y los profesionales de la salud que se desempeñan en este hospital son trabajadores monotributistas en gran medida. Realizan tareas de hisopado, atienen en la guardia externa, la maternidad y en las más diversas tareas. Realizan la misma función que el personal de planta, con la misma carga horaria que el resto de los profesionales. Sin embargo, cobran un 30 o 40% menos, además de los restantes derechos laborales degradados por ser monotributistas, como jubilación y obra social. Como denunciaron en los medios de comunicación de la ciudad, cobran salarios que rondan los 50 mil pesos. Con el aumento que les debía Perotti, recién ahí van a estar cercanos a la canasta de pobreza que se encuentra arriba de los 60 mil pesos. Indignante. Por ello su reclamo de fondo es por la definitiva equiparación salarial y la creación de los cargos necesarios para terminar con la precarización laboral.

En este mismo hospital, en agosto del año pasado, Perotti junto al Intendente del PJ Berti y su tropa de funcionarios, inauguraron su ampliación y la incorporación de camas críticas. Siempre llovieron las denuncias de falta de insumos y personal en el único hospital de Villa Constitución. Además de ello, como ya vimos, quienes trabajan ahí lo hacen de forma superprecarizada. Se cae la demagogia de Perotti que giró por la provincia inaugurando módulos y anexos de hospitales, asegurando que la salud de Santa Fe estaba preparada para la pandemia. No solo que faltan camas y equipamiento, como demuestra los topes de camas ocupadas por estos días en las ciudades más importantes de la provincia, sino que todo fue hecho sobre la base de la precarización laboral y la superexplotación del personal de salud.

Una ciudad montada sobre la precarización laboral

La política de precarización laboral por parte del gobierno de Perotti con los profesionales de la salud la replica el intendente Berti a una gran escala. En Villa Constitución, los comedores municipales son atendidos por trabajadoras en negro que cobran un salario de miseria que les paga el municipio. Las calles de los barrios de Villa las barren trabajadores que cobran un Potenciar Trabajo de 12 mil pesos, a través de alguna de las organizaciones sociales ligadas al gobierno y en acuerdo con la municipalidad, que directamente se ahorra tener que emplear trabajadores para el barrido.

Ni hablar de la centena de trabajadores recicladores urbanos, que recolectan toneladas de material reciclable de las plazas, contenedores, calles, negocios y del propio basural de Villa Constitución. Millones de pesos que el municipio de Villa Constitución se ahorra, ya que de lo contrario debería pagar para enterrar ese material o para que sea recolectado por personal municipal. Solo la Cooperativa Villa Recicla, nucleada en el Polo Obrero, recolecta 65.000 kilos de material reciclable por mes. A cambio de esta enorme tarea, el gobierno municipal les ofrece monedas a los recicladores urbanos que hacen este cuidado del medio ambiente y limpieza de la ciudad. Lo único que ofrece son cooperativas de trabajo para «formalizar» la precarización y explotación laboral.

Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero de la ciudad, apoyamos incondicionalmente la lucha de las y los profesionales de Villa Constitución. Los que posan de opositores a Berti, como el bloque de concejales del PS con Cristini a la cabeza, se pasean por los medios de comunicación todos los días haciendo campaña electoral, pero no fueron capaces de pronunciarse en apoyo a la lucha de los profesionales de la salud. En el fondo, todos ellos defienden la precarización laboral.

Basta de precarización laboral, creación de cargos y pase a planta permanente en el hospital de Villa y en todas las tareas que hacen al sostenimiento de la ciudad.

Read more