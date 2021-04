Vacunas: debate con especialistas este viernes 16

El discurso de Alberto Fernández anunciando nuevas restricciones dejó pocas cosas en claro. Una de ellas: el gobierno no tiene salida para la falta de vacunas. Deja correr los negociados de los laboratorios mientras los contagios crecen exponencialmente. Durante estos 4 meses de vacunación el ritmo fue lentísimo (solo 7 millones de vacunados) y las entregas escasas.

Se amparó en la escasez mundial para justificar las vacunas que no llegan a Argentina, e incluso para justificar a los privados que han incumplido sus contratos de entrega (“estamos haciendo un esfuerzo enorme para que el proceso de vacunación no se interrumpa, en un mundo que definitivamente no ofrece las vacunas que necesita»). Con esto también intenta justificar el accionar del Estado nacional, que no tomó cartas en el asunto para asegurar el aprovisionamiento de dosis para la población, dentro de la cual los profesionales de la salud y los adultos mayores siguen sin estar vacunados en su totalidad.

En Argentina se producen millones de dosis por mes en el laboratorio de Hugo Sigman en Garín, Provincia de Buenos Aires, mABXience. El estado argentino tiene un contrato por más de 22 millones de dosis con el mencionado laboratorio, aunque no entregaron ni siquiera un millón. En nuestro país se producen, pero se las llevan.

Es por eso que el día miércoles se llevó adelante un acto del Frente de Izquierda Unidad en la sede de la OMS con motivo de la reunión de la OMC, en el cual se puso de relieve la importancia de la liberación de las patentes de las vacunas, ya que hoy en día existen laboratorios con capacidad de replicar la fórmula y amplificar la producción. También la necesidad de confiscar las dosis producidas en Argentina ante la crisis sanitaria y la intervención del laboratorio de Hugo Sigman con la perspectiva de que se ponga la producción de vacunas al servicio de las necesidades de la clase trabajadora argentina y latinoamericana.

Para continuar estos debates desarrollaremos una charla-debate el viernes 16/04 a las 19 horas de la que participarán referentes y profesionales de la salud. En ella tomarán la palabra Carlos Ferreyra, médico cirujano epidemiólogo, activista climático, miembro de Movimiento Ciudadano por la Salud Global y presidente de Alianza Clima, Vida y Salud; Medardo Ávila Vázquez, médico de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y docente de la Universidad Nacional de Córdoba; y Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero en el Frente de Izquierda.

