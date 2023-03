San Rafael: vamos con la izquierda que se planta

En el municipio de San Rafael asistimos a unas elecciones Paso adelantadas. El Frente de Izquierda va hacia la contienda electoral en un escenario en el que es más necesaria que nunca una alternativa que se plante ante las políticas de los ajustadores y los políticos que viven y accionan contra el pueblo trabajador. Con las candidaturas de Bautista Franco a intendente y Velia Bustos a concejal vamos por una gran campaña.

Los partidos patronales ya no saben qué hacer para perpetuarse en el poder y seguir sangrando a los trabajadores.

Los hermanos Félix enfrentan unas internas con el kirchnerismo que no logró colarse en el armado de las listas como venía haciendo, una interna rastrera para entrar en el Concejo Deliberante. Los hermanos se valen de que llevan dos décadas a cargo del gobierno municipal; sin embargo, son parte de los impulsores del desdoblamiento electoral porque temen perder el municipio.

Se presentan a las elecciones con las mismas prácticas de siempre, apelan a las obras públicas masivas en el año electoral y tensionan fuertemente el sistema de punteros en los barrios sin resolver ninguno de los problemas de fondo de las familias. Barriadas enteras se encuentran sin urbanizar, sin acceso al agua potable y en condiciones de vida sumamente precarias. Al mismo tiempo, se despilfarran millones en obras públicas estéticas, que no resuelven problemas vitales y que benefician más que nada a Sociedades Anónimas amigas del municipio, que no resisten auditoría.

La oposición radical se presenta con tres candidatos a la interna: va un personaje gastado como Abel Freidemberg, apoyado por Cornejo, y busca meter algunos concejales y menguar el caudal electoral del peronismo a nivel provincial. Eso queda claro porque, por otro lado, se presentó el empresario Alfredo Andión, que puede pagar la campaña, y prueba un salto a la plataforma electoral también con el apoyo de Cornejo que no descarta a nadie para probar suerte. El tercer candidato viene de parte de Ernesto Sanz, Francisco Mondotte, que apuesta a parapetarse en los cargos a concejales luego de las internas. Los radicales no suponen ninguna oposición real a los Félix, han sido los principales ajustadores a nivel provincial, y se encargaron de hacer la vista gorda y no cuestionar el palacio municipal durante décadas, sosteniendo un statu quo que solo ha profundizado la miseria al interior de San Rafael.

San Rafael no es ejemplo de nada como quiere imponer Félix. Pretenden abanderarse con una matriz turística que beneficia a unos pocos prestadores y que el trabajo que “genera” es mal pago y en condiciones de precarización enormes: empleados no registrados con jornadas de hasta 15 horas y salarios (todos) por debajo de la canasta básica, trabajadores que acampan los fines de semana en el Valle Grande porque no tienen cómo volver, despidos injustificados y contando.

Mientras tanto, en las zonas céntricas se desarrollan grandes obras públicas (licitadas a privados) y se pretende sostener la imagen de la ciudad turística, pero en el interior crecen los comedores populares (a razón de uno por manzana en B°El Molino por ejemplo) y las fincas son abandonadas sistemáticamente favoreciendo a los grandes terratenientes y las acopiadoras.

La ciudad del turismo es la aceptación de que son incapaces de darle una salida a los cientos de productores que año a año abandonan las fincas porque decrece la producción y no hay agua. A esto se suma la política pérfida de acumulación del municipio, que en vez de solucionar problemas vitales suma más de 2 mil millones de pesos guardados en plazos fijos y que son el seguro de la continuidad de las ganancias de los empresarios amigos. Hay dos San Rafael y la mayoría del pueblo está del lado de los que pierden.

La izquierda se va a presentar en elecciones PASO en el marco de una disputa por la orientación del Frente de izquierda. La necesidad de una izquierda movilizada que se plante es sumamente importante en el municipio donde el peronismo ha abroquelado y absorbido todas las expresiones del izquierdismo, la mayoría a través de dádivas y cargos en el municipio.

Hace falta que el FIT intervenga activamente como oposición a los partidos patronales y no coquetee con los partidos del régimen que nada tienen que aportar a la realidad de los trabajadores. Es por eso que convocamos a una conferencia electoral en la provincia de Mendoza donde designamos candidatos y programas y donde insistimos en la convocatoria de un congreso de bases del FIT y los luchadores para dirimir la estrategia política que debe tener el Frente de Izquierda como alternativa de los trabajadores.

Nuestras candidaturas no responden a una disputa de cargos, sino que buscamos que la izquierda no desbarranque y logre imponer una salida de los trabajadores a la crisis. Para eso, insistimos, necesitamos una izquierda movilizada, que intervenga en los conflictos realmente, que se plante ante los ataques patronales y que levante las banderas de los trabajadores.

En ese sentido llamamos a votar a la izquierda con una doble tarea, impulsar las listas del FIT dando una disputa electoral en el sur de Mendoza contra los partidos del régimen y estructurar las bases de una fuerza que enfrente realmente a los políticos capitalistas que subyugan a las mayorías a la miseria y ocultan detrás de adoquines en el centro las necesidades más urgentes de la población.

Vamos a impulsar un amplio despliegue territorial recorriendo los distritos y los barrios obreros del municipio sumando a la mayor cantidad de jóvenes, trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados a una alternativa propia.

Sumate a la campaña del Partido Obrero en el FIT en San Rafael y sumá tu voto para que la izquierda que se planta avance.