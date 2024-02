Santa Cruz: Vidal aplica el ajuste contra los salarios

En la últimas horas se conoció que el gobernador de Santa Cruz firmó una misiva titulada “Las Provincias Unidas del Sur”, en la que se apoya la amenaza del gobierno de Chubut de cortar la exportación de petróleo y gas si el gobierno nacional no le prorroga el pago de deudas que se deducen de la coparticipación nacional y no le gira la plata del Incentivo Docente, del Fondo Compensador de transporte, etc. mientras tanto ¿qué pasa en Santa Cruz?

En la paritaria central y con los docentes, su principal excusa fue que Alicia Kirchner tomó deuda con Nación y que dicha deuda se deduce mes a mes de las regalías coparticipables de Nación, cosa que no es tan real porque tampoco muestran públicamente un balance de ingresos y egresos de la provincia, pero si le tomamos la palabra está sería la razón por la que no sólo no habría fondos para discutir la continuidad de la cláusula gatillo y una recomposición salarial, sino que la oferta del gobierno santacruceño rebajaría los salarios.

Vidal no sólo no denuncia los recortes de Milei a Santa Cruz, hasta el momento no dijo una palabra al respecto y fue uno de los dos gobernadores que se opuso a firmar el reclamo por el envío de los fondos del incentivo docente, sino que usa estos recortes como excusa para ajustar a los trabajadores que dependen del Estado, luego de haber prometido en campaña que les otorgaría un aumento salarial para sacarlos de la línea de pobreza.

¿Cuándo va a plantear Vidal que necesita la prórroga del pago de deuda que se deduce de la coparticipación federal? ¿Cuándo va a dejar de pasearse con los funcionarios nacionales que visitan Santa Cruz y va a defender el salario de las y los trabajadores estatales que uso para la campaña electoral? ¿Cuándo va a dejar de hacer demagogia pintando escuelas y va a reclamar la plata que Milei le está robando a los docentes de Santa Cruz?

No se puede hacer la política del tero, cantar contra el ajuste en un comunicado de Chubut y callarse la boca usando el ajuste nacional contra el pueblo trabajador santacruceño.