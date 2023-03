Satsaid: con esta paritaria nos gana la inflación

El acuerdo paritario entre el Satsaid y las cámaras patronales ATA-Capit, aprobado en plenarios de delegados y asambleas, inició el 2023 con una serie de conflictos que han llegado a su fin, con un resultado que deja mucho que desear. El acuerdo establece un aumento del 38% de enero a junio 2023 que, sumado al 18% ya acordado de octubre a diciembre 2022, suma un total de 56% en el periodo de esos 9 meses, más una suma fija de $106.400 divididos en 4 cuotas de 29.400 para enero y marzo, 25.200 para abril y 22.400 en mayo, que podrán ser abonados en efectivo o voucher de compra.

Es decir, casi calcado lo que venía proponiendo la patronal, un acuerdo por debajo de la inflación, ya que anualizado da un 84% cuando está proyectada en 102%. El cuadro se agrava porque las cuotas fijas acordadas, entre las que se encuentra la que corresponde a la retribución de la “215”, pueden ser abonadas en voucher, elemento de costo cero para este tipo de patronales ya que los consiguen a través del canje publicitario. Tampoco existe cláusula de actualización, algo fundamental en una economía inestable.

La consigna de que los salarios superan a la inflación quedó para julio, cuando se reabra la discusión hacia octubre. Pero ¿estará dispuesto el sindicato a discutir una recomposición salarial que supere la inflación o se someterá a los designios del gobierno para evitarle una crisis en medio de las Paso? Recordemos que la dirección del sindicato adscribe a la Corriente Federal y que se encuentra alineada con el gobierno que, a través del ministro Massa en Economía, se les reclama a los gremios que las paritarias no superen el 60% como parte del acuerdo que tienen con el FMI.

Sin lucha de fondo, no se le gana a la inflación

Por primera vez en muchos años los trabajadores fuimos convocados a tomar medidas por las paritarias, consagrándose “vedette” de la lucha la interrupción de la salida de Alfa en Gran Hermano, por ejemplo, por un corte de los trabajadores en la puerta de la Casa de GH exigiendo aumento salarial.

Los paros por turnos de algunas horas fueron acatados por el conjunto de lxs compañerxs y la única movilización fuerte al Ministerio de Trabajo fue garantizada por el aparato del gremio, con lxs trabajadorxs adentro laburando para felicidad de las patronales. Perdieron la oportunidad de llamar a un paro nacional, convocar al conjunto de los trabajadores de TV y copar las calles como lo veníamos planteando desde la Naranja.

Pero cuando esta lucha se tenía que profundizar se decidió, desde el sindicato, levantar las medidas de paros por dos horas y aceptar esta negociación en la línea de lo que ya había propuesto el Ministerio de Trabajo al comenzar la negociación.

El plan de lucha planteado en los dos meses que duró el conflicto demostró que lxs trabajadorxs estamos dispuestos a llevar medidas a fondo, parando en los canales, productoras y rodajes de otts.

La recomposición salarial brilla por su ausencia

Lxs trabajadorxs de TV ya venimos a pérdida, como asume el sindicato en uno de sus comunicados: “ En la paritaria de los últimos 48 meses tenemos un desfasaje del 10.48% por debajo de la inflación, pero hemos llegado a estar con más del 15% de desfasaje”.

Con este nuevo acuerdo tampoco se recompone el salario. La categoría más alta del convenio 131/75, en agosto 2023, va a terminar cobrando un sueldo base de poco más de $200 mil, y la categoría más baja llegaría aproximadamente a los $100 mil y monedas.

O sea, si una familia hoy, marzo del 2023, necesita mínimo $250 mil aproximadament (según la Junta interna Ate Indec) para llegar a la canasta familiar y $160 mil aproximadamente para no considerarse pobre, claramente para agosto 2023 vamos a tener que conseguir muchas changas y trabajar fines de semana y feriados perdiendo descansos, porque nos va a seguir quedando mucho mes a final de sueldo.

Algo similar sucede con el otro convenio que también entró en este acuerdo, el 634/11 que se aplica a lxs trabajadorxs de series para streaming, operadorxs de móviles, entre otros, donde la categoría 1 ronda los $300 mil y la categoría 12 poco más de $120 mil para agosto del 2023.

Parecen números poco más altos pero no hay que olvidar que son trabajadorxs que no cuentan con estabilidad laboral, son tercerizados por las productoras que tienen contratos con las grandes majors de Hollywood (que bien podrían ponerlos en planta), donde la carga laboral llega a las 18 horas por jornada y, para colmo, no tienen acceso a la obra social ni a los beneficios de un afiliado a pesar de que hacen el aporte sindical.

Vamos por una verdadera recomposición salarial

Por todo esto, desde La Naranja planteamos que, para recomponer el salario, tenemos que invertir esta política sindical que convive con el ajuste.

Las categorías más bajas tienen que partir de un salario igual a la canasta familiar y de allí sumar hacia arriba. En el caso de lxs eventuales considerar la inestabilidad laboral y triplicar los montos porque las cuentas con aumentos llegan todos los meses a los hogares, cuando no tienen ingresos fijos todo el año.

Exigir el pase a planta de todxs los contratados, terminar con la tercerización y la multifunción de tareas y todas las formas de precarización laboral que vienen pasando como un colador durante las últimas décadas

Para esto es necesario la participación de lxs compañerxs en las asambleas para plantear estas propuestas con mandato expreso a sus delegadxs y que así sean un factor activo en la lucha por las paritarias. Hay que recuperar nuestros sindicatos y comisiones internas con independencia política de las patronales y los gobiernos

Como demostró el Sutna (trabajadores del neumático) donde el sindicato recuperado dio una lucha tenaz, conquistando una recomposición salarial con actualización automática por inflación, quedando un 10% por encima de la inflación sea cual sea la misma, además de conseguir las mejoras laborales reclamadas en las asambleas.

Las centrales sindicales tienen que dejar de apoyar a un gobierno que aplica el ajuste y defender el salario y las jubilaciones llamando al paro nacional para terminar con el desguace social que somete al pueblo a la pobreza.

Organicemos los lugares de trabajo por todas las reivindicaciones. Abajo el ajuste del gobierno y el FMI.