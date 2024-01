Scioli, la punta del iceberg

Daniel Scioli, uno de los primeros integrantes del peronismo en sumarse al gobierno de La Libertad Avanza, se fotografió junto al CEO de FlyBondi, mostrando una visera con la inscripción “las fuerzas del cielo”.

Recordemos que antes de la presentación de Sergio Massa como candidato, Scioli figuraba dentro las opciones de Unión por la Patria para enfrentar a la derecha en los comicios. Sin embargo, tras la derrota del peronismo en el balotaje, se negó a abandonar sus funciones como embajador en Brasil, integrándose al gobierno de Milei.

Ahora, el exgobernador de Buenos Aires y excandidato a presidente en 2015 por el kirchnerismo se alinea directamente con los planteos de la gestión ultraderechista, fomentando la política de “cielos abiertos” que figura en el decretazo y la penetración de las aerolíneas low-cost, donde prima la precarización laboral, a costa del desguace de Aerolíneas Argentinas. No solo eso, sino que además hizo suya la evocación mileista a “las fuerzas del cielo”.

La colaboración de la dirigencia peronista con el gobierno reaccionario de Milei no termina con Scioli. Por ejemplo, funcionarios como Flavia Royón y Leonardo Madcur continúan en cargos públicos, Sergio Massa reapareció para desalentar la convocatoria al paro, los diputados y senadores de Unión por la Patria votaron a miembros de La Libertad Avanza como autoridades de ambas cámaras, sumado a que todavía no conformaron la Comisión Bicameral para tirar abajo el DNU. Como fuerza política subordinada al capital, el PJ está repleto de carreristas cuyo único afán es escalar posiciones en el Estado a como dé lugar, y, además, no posee divergencias de fondo con el ataque antiobrero del gobierno, por el contrario, están dispuestos a negociar cada párrafo del decreto y la Ley Ómnibus.

Debemos romper definitivamente con estas variantes que decepcionan constantemente al pueblo y pavimentan el ascenso de la derecha, y construir una alternativa propia para defender nuestros intereses de manera consecuente.