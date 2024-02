Se cayó el tratamiento de la Ley Ómnibus y el proyecto vuelve a fojas cero

Luego de perder la mitad de las votaciones en particular de los artículos e incisos de la ley ómnibus, el gobierno reculó en el tratamiento del proyecto, que vuelve ahora a comisiones y por lo tanto a fojas cero, dejando sin efecto incluso la aprobación en general del pasado viernes 2.

El oficialismo había sufrido reveses en la votación de las emergencias, quedando en el camino las materias fiscal, previsional y en salud (artículo 1°); en la delegación de facultades en materia tarifaria y de seguridad (artículo 3°); y en todo lo referente a la reforma del Estado para para disolver organismos y fideicomisos, reasignar personal e intervenir dependencias y empresas públicas a discreción (artículo 5°), lo cual entorpecía la pretensión de avasallar a los trabajadores estatales y dependencias como el Conicet o apropiarse de los fondos para la promoción de la cultura.

Cuando debía pasarse al debate y votación del artículo 7, sobre privatizaciones de empresas estatales, quedó al desnudo este cuadro de crisis, y atendiendo al pedido de habilitar negociaciones fue otorgado a pedido del bloque colaboracionista de Pichetto un cuarto intermedio, pero finalmente los votos no estaban y el gobierno planteó el regreso de todo el proyecto a comisiones.

La diputada del FIT Romina Del Plá denunció la realización de reuniones blue de espaldas a la población, incluídos los sobres para comprar voluntades, e incluso que la oposición de Pichetto, la UCR y algunos peronistas solo reclamaban mayor flexibilidad en el toma y saca, pero no en defensa del pueblo trabajador. Cuestionó que sí aprueban cuarto intermedio para la rosca pero no cuando reprimen salvajemente en las puertas del Congreso, y denunció que no dejaron ingresar al Frente de Izquierda a una reunión de presidentes de bloque. Explicó que esto es un retrato de los problemas que plantea el ajustazo para cumplir con el FMI, y llamo a redoblar la organización y la movilización popular.