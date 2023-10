Se formó el centro de estudiantes en el Conservatorio de Morón

El viernes 29 finalizaron las elecciones de Centro de Estudiantes y CAI en el Conservatorio de Morón. La agrupación La Resonante, CEPA e independientes, ganó la conducción del centro con 194 votos (53,9%) y La Clave (UJS e independientes) cosechó 166 votos (46,1%), agrupación de la cual participa quien escribe. De esta forma, tras tres años sin centro, queda conformada una comisión directiva con mayoría de 6 para la primera lista y 1 vocal para la segunda. Al mismo tiempo, entramos al CAI en una lista que incluye compañerxs independientes con 4 consejeros titulares y 4 suplentes, de un total de 18.

¿Cómo se formó el centro?

El centro fue formado tras un año de experiencia de frente único en la lucha por distintos temas (recorte de Foba, edificio en condiciones, etc.). En esta pelea, fuimos parte relevante ya que participamos de todas las asambleas junto a un núcleo activista inicial, desde donde propusimos un debate sobre el cuadro educativo en crisis, y marcando de entrada la responsabilidad del gobierno actual.

Esto fue de la mano de una acción conjunta que incluyó numerosas iniciativas (ej. armar el cuerpo de delegados donde tanto el año pasado como el actual pasamos por la mayoría de cursos, con pronunciamientos donde hubo que defender la inclusión del concepto del ajuste del gobierno y el FMI, con participación en la lucha en defensa de la Foba tirada abajo por la celeste de Suteba, etc.). En general todas las propuestas fueron aprobadas de consenso en asamblea, lo cual solo pudo ser posible en tanto las bases del debate como su contenido fueron planteadas de forma clara y correctamente direccionadas.

Este año en particular hubo que salir a las calles frente a la pérdida de un 20% del ciclo lectivo sin edificio por rotura de los caños de los baños. Hicimos reclamos en Consejo Escolar, clases públicas con corte de calle (que consiguieron refacciones) y una gran movilización que consiguió una prórroga hasta 2035 de cesión de un terreno para un edificio nuevo (reclamo histórico de décadas). Ahora vamos por el financiamiento.

La reconstrucción de nuestra agrupación

Fue el día de las clases públicas la última semana de junio que rearmamos la agrupación La Clave, junto al nuevo activismo que surgió de la mano de esta lucha. La Clave había funcionado desde 2013 hasta el 2021, siempre como minoría del centro. Nuestro rol previo fue también importante para la puesta en pie de la experiencia actual. El primer centro surgido en 2014 no se había formado para luchar, ni para armar cuerpo de delegados o comisiones –siendo funcional en general a la propaganda del municipio que, sin garantizar financiamiento, apropiaba nuestro reclamo histórico de edificio nuevo-.

No es menor contar todo esto, ya que la propia institución fue permeable este año a la presión del gobierno, publicando en redes oficiales material propagandístico de Lucas Ghi. Los delegados y comisiones empezaron como una práctica efectiva recién tres años más tarde a partir de los debates planteados por La Clave y marcaron el perfil abierto que en nuestra comunidad tiene el centro de estudiantes, a diferencia de muchos otros. El protagonismo fue, es y será siempre la nuestra.

En tres meses de funcionamiento la cantidad de cosas que hicimos en una agrupación, que ya cuenta con casi 10 compañerxs, supera lo que en algunos centros de estudiantes ocupa gestiones de varios años: propusimos una concentración por el edificio reclamando a Kicillof y Lucas Ghi, dos zapadas, clases de apoyo semanales, grabación de cientos de ejercicios de lectura rítmica y melódica de las cátedras, campaña contra la reforma de Morales y el PJ en Jujuy, sacamos declaraciones que alertaron anticipadamente la devaluación de Massa y el FMI, una carta abierta sobre el resultado de las PASO para enfrentar correctamente el avance de la derecha, charla sobre educación a 40 años de democracia con 30 personas donde denunciamos la degradación educativa actual y la propuesta de vouchers, hicimos charlas sobre derechos laborales de los músicos con Javier González y Patricia Barone, movilizamos junto a los centros de la UNA, contra el acto negacionista de Villarruel y por la noche de los lápices, entre otras.

Dos campañas

La presentación de dos listas no fue casual, a pesar del frente único que se logró impulsar para luchar. Nuestra agrupación, lejos de llevar un debate ficticio a las elecciones llevó un debate fundamental: la independencia del centro respecto del gobierno, con todas sus implicancias prácticas y de posicionamientos, y la forma de enfrentar el avance derechista.

Nuestra propuesta de centro, que incluye decenas de iniciativas prácticas a poner en funcionamiento en comisiones, incluye la necesidad de denunciar de forma certera y sistemática los ataques sobre la educación del gobierno (intento de recortar la Foba , exclusión de la Foba del boleto, recorte presupuestario que nos deja sin horarios, con listas de espera, etc.). Todo esto condiciona tanto la manera en que cursamos que el promedio de años en recibirse, en la mayor parte de las carreras, va entre 10 a 15 años.

Al mismo tiempo, el rol de oficialismo en los centros de estudiantes ha sido llevarlos a la parálisis y la desorganización allanando el terreno para el progreso de las ideas reaccionarias, negacionistas y fascistoides. Lo que hemos dicho sobre La Resonante se centró exclusivamente en este problema político, sin necesidad de inventar nada, ni ocultar la participación de esa agrupación en el frente único por el edificio. Llevamos un debate de altura que, tal como estuvo planteado, no pudo ser replicado en ningún momento.

Como sabemos la CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista), que define de forma abierta su participación en La Resonante, es parte de Unión por la Patria. A diferencia de una campaña de claridad, la CEPA buscó desplazar el debate sobre el rol del gobierno hacia puntos menores que no hacen a diferencias reales y terminando el último día con un volante inventando falsedades malintencionadas a la ligera y absolutamente insostenibles (ej. que no impulsábamos el cuerpo de delegados, que no dejábamos pensar distinto a los estudiantes y dividíamos, etc.) para ganar los últimos votos de una elección que venía muy pareja. Insultar el debate entre agrupaciones de esta manera, apelando a mentir y acusar con suma liviandad apunta en un sentido de ruptura. Por ello vamos a pedir que prueben lo que escribieron en ese volante o se disculpen públicamente.

Lo que realmente la CEPA considera como divisionismo es todo lo que cuestione al gobierno actual de forma abierta y consecuente frente al peligro de Milei y Bullrich, que son los sectores donde apuntaron exclusivamente en sus materiales de campaña. Dejaron fuera de toda mención a Massa o Kicillof que son los que actualmente recortan los presupuestos. Han llegado a expresar que el ajuste actual es por la deuda macrista con el FMI (ignorando el 90% de la deuda pública nacional restante, de la cual el actual gobierno contrajo una cifra muy similar al anterior). La CEPA acaba de hacer un plenario nacional en Rosario donde su definición más importante fue una “semana nacional de lucha”, que no fue otra cosa que una agenda de actividades partidarias pre electorales en secundarios, terciarios y universidades, como recoge su propio artículo, centradas fundamentalmente en denunciar a Milei y Bullrich. Una movida electoral, por fuera de toda instancia de organización real del estudiantado.

Miremos hacia adelante

Todas estas diferencias las exponemos de cara al estudiantado como balance que nos permita avanzar. No se trata de posicionamientos anecdóticos, sino que en sí mismos tienen influencia determinante en el desarrollo del centro, de la acción unificada del estudiantado (para lo cual es importante empezar por tener debates honestos), y la representación efectiva de nuestros intereses. Desde La Clave serán puestos a disposición todxs nuestrxs representantes en Centro y Consejo para avanzar en todas nuestras reivindicaciones y las propuestas, y defender con el respaldo de casi la mitad de votos el carácter independiente del centro de estudiantes respecto del gobierno, en cada asamblea e iniciativa.