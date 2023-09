Se prepara una gran jornada nacional de lucha contra el ajuste y la derecha

La convocatoria de la Unidad Piquetera, para organizar una gran Jornada Nacional de Lucha contra el ajuste del gobierno y el FMI y la ofensiva de la derecha fascista, tuvo lugar este viernes 8 en el local del FOL. El llamamiento de la UP logró reagrupar a la mayor parte del sindicalismo combativo de todo el país, a las organizaciones de DDHH independientes del gobierno, a centros de estudiantes combativos y a la mayoría de los partidos de izquierda.

Entre otros sectores sindicales que estuvieron presentes en la reunión, de forma presencial o virtual, se destacó el Sutna, AGD-UBA, Unión Ferroviaria seccional Oeste, Ademys, ATE Córdoba, el Sindicato Ceramista de Neuquén, Uatre Ledesma, la recientemente recuperada seccional Capital de Uepc (docentes de Córdoba), los Suteba Multicolor de Bahía Blanca, Marcos Paz y Tigre, Aten Plottier, las juntas internas de Textilana, Morvillo, Hospital Italiano, ATE Cultura, ATE Garrahan, no docentes de la Facultad de Sociales UBA, el Sindicato de Municipales de Berazategui, la minoría de Foetra, la cooperativa Madygraf, el MTR Histórico, la 29 de Mayo, entre otros.

Fue parte de la reunión el Encuentro Militante Cachito Fukman, que tomó la palabra anunciando que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia también adherirá a la movilización y remarcando la importancia de desenvolver a fondo la lucha contra la impunidad a los genocidas y la tentativa de otorgar un renovado protagonismo a las Fuerzas Armadas. Estuvieron también los Centros de estudiantes de Visuales y Movimiento de la UNA y de Veterinarias de la UBA, las organizaciones Jubilados Insurgentes y Plenario de Trabajadores Jubilados, la coordinadora de organizaciones socioambientales Basta de Falsas Soluciones y el Malón de la Paz, que se encuentran acampando en CABA reclamando contra la reforma reaccionaria de Gerardo Morales en Jujuy y la entrega de los bienes comunes.

La UP abrió la reunión planteando la importancia de una acción de lucha unitaria y presentó un documento base, que fue enriquecido con las observaciones de las y los compañeros de las distintas organizaciones, y que será leído en Plaza de Mayo en el cierre de la movilización acordada para el jueves 14 -cuyo horario de convocatoria las 16:30. En el curso de la propia reunión, la UP constató que el gobierno está incumpliendo con los compromisos de entrega de los alimentos a los comedores, en un cuadro de recrudecimiento de la carestía. La UP anunció que la jornada del 14 podría extenderse para el movimiento piquetero, reclamando una respuesta inmediata a sus reivindicaciones urgentes.

Entre las intervenciones de organizaciones del interior se destacó la de Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista, que denunció el corte de energía de Cerámica Neuquén y el remate anunciado contra la misma fábrica para el 27 de octubre. La defensa de las gestiones obreras tendrán un lugar destacado en la jornada del 14 en Neuquén. También se destacó la de los compañeros de Uatre Ledesma, que están en lucha por el reconocimiento de la lista Celeste, contra el fraude de la burocracia central, y se encuentran peleando contra los despidos patronales. Franco Boczkowski, flamante secretario general de la Uepc capital, señaló que los docentes cordobeses están en conflicto por el vencimiento de su paritaria y planteó la necesidad de sumarse a la movida nacional del 14. Los compañeros de los pueblos originarios del Tercer Malón por la Paz señalaron la necesidad de unir las luchas, anunciaron que se sumarán a la acción y sumaron al documento la denuncia de la reforma anticonstitucional reaccionaria de Morales en Jujuy.

Existió una coincidencia general, entre los más de 50 referentes que tomaron la palabra en la reunión, en la importancia de la iniciativa largada por la UP, en la adhesión a la medida y en la comprensión de que ha sido el actual gobierno el principal responsable del ascenso de la derecha reaccionaria de los Milei, Bullrich y compañía y que la mejor forma de enfrentarla es luchando hoy contra el ajuste de Massa y el FMI.

Con la consigna “abajo el ajuste del gobierno y el FMI! Paremos la ofensiva de Milei y la derecha”, se prepara una gran acción de lucha que copará las calles en todo el país.