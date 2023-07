Sin grieta: Juntos por el Cambio y Unión por la Patria avanzan en la privatización del Parque Camet

Pasado un poco más de un año de iniciada la causa judicial con el objetivo de detener el avance de la privatización de las tierras del Parque Camet, impulsada por la Eco Asamblea de Parque Camet, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 sigue reteniendo el expediente que debía ser enviado a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Mientras tanto, la privatización avanza.

Fortalezcamos la Eco Asamblea de Camet

Mirando la biblioteca del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón, cualquier persona puede chequear que se aprobó un conjunto de ordenanzas de forma unánime, es decir, sin grietas entre los concejales que integran las bancas de los distintos bloques políticos (Juntos por el Cambio y Unión por la Patria), a favor de que las tierras públicas del Parque Camet pasaran a manos privadas.

La EcoAsamblea Parque Camet se constituyó en el año 2020, a raíz de la tala de árboles que llevó a cabo el Club El Biguá, sector del parque que se encuentra privatizado juntos con otros. La asamblea barrial que conformamos es democrática, todas las decisiones se deliberan, y está integrada por vecinxs autoconvocadxs y organizaciones sociales. De esta forma, pudimos ganar autonomía y libertad en las decisiones que fuimos llevando a cabo. El mensaje crítico y de resistencia que difundimos, y la forma de intervenir en el parque con manifestaciones artísticas y comunitarias, hicieron que muchxs se sintieran identificados y acompañen la causa. Resaltan el deterioro ambiental que viene sufriendo el Parque Camet y la privatización de sus tierras, en lugar de su cuidado y protección para el bien de toda la comunidad.

Entre las medidas que hemos realizado para defender la naturaleza del parque y su carácter público, se encuentra la presentación de un recurso de amparo que busca frenar la privatización de sus tierras. Las cesiones de tierras a distintos clubes privados fueron aprobadas por estas ordenanzas de forma inconsulta y sin ningún tipo de estudio socioambiental acerca de sus impactos. Les que habitamos el territorio nos enteramos de esto cuando vemos un nuevo emprendimiento privado ante nuestras narices, que nos deja sin parque y sin espacio verde público y común. Todo esto se viene realizando con la excusa de que los clubes cumplen un rol social dentro del barrio, lo cual no nos consta, ya que todos los clubes que integran el Parque Camet son cada vez más elitistas y solo puede acceder a ellos un sector reducido de la sociedad. Sabemos que se acentúan las desigualdades sociales y ambientales cuando se privatizan los espacios verdes, públicos y comunes.

¿Qué planteamos?

Exigimos una planificación urbana acorde a las necesidades ambientales del sector costero norte y la ciudad de Mar del Plata frente a la adaptación al cambio climático y a la urgencia de cuidar a la naturaleza y a todas las especies autóctonas y sus ecosistemas. También que se garantice el derecho a habitar en un ambiente sano y libre de contaminación.

Asimismo, reclamamos que se reubique a los clubes en otros sectores de la ciudad, y que esto no implique, como en el caso del Parque Camet, la pérdida de bienestar de la población. Considerando que la zona norte costera ha aumentado su población es que resulta más imperiosa la planificación urbana en términos ambientales y sanitarios.

Según estudios científicos, los sectores más vulnerables de Mar del Plata, integrados por trabajadores y desocupadxs, son los que cuentan con menor cantidad de espacio verde público; el Parque Camet se ubica dentro del sector suburbano. Sabemos que estas privatizaciones, a corto y largo plazo, van en contra de la preservación de la naturaleza, generando su destrucción y el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.

Por eso decimos: No a la privatización, no a la tala, Ley de Humedales ya y no al extractivismo urbano.