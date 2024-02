Sin paro ni movilización, la jornada de ATE es un nuevo fraude

El supuesto “paro nacional” del “Frente de Sindicatos Estatales” que lidera ATE Nacional quedó reducido a la nada. Durante un par de semanas, ATE anunció una “jornada de lucha” para “la última semana de febrero”; cual Jorge Suspenso, el personaje de Capusotto, pasaban los días del mes sin que fijaran la fecha con precisión. Estos vaivenes, que obviamente desorganizan y debilitan la concreción de cualquier medida, parecieron ser tardíamente dejados de lado el pasado 20 de febrero. Con solo seis días de anticipación, la web oficial anunció que “ATE va al paro nacional junto al Frente de Sindicatos Estatales”.

La claridad del título se diluía inmediatamente, porque el secretario general, Rodolfo Aguiar, hablaba de una “jornada”. Esta ambigüedad en el lenguaje no es un detalle, sino una metodología clásica y nefasta por parte de la dirección Verde, que insiste con una triste tradición de hacer “como si”. Finalmente, a tan solo cuatro días de la mentada actividad que será el lunes 26, y con un fin de semana en el medio, se dio publicidad a la nota presentada ante la patronal (el gobierno) que coincide con un flyer del “Frente”, en el cual la “Jornada” incluye “paros” (¿cuáles, dónde, quiénes?) en un mismo nivel de jerarquía que “ruidazos” o “radio abierta”. También se habla de “movilizaciones”, aunque no hay hasta el momento ninguna central convocada públicamente. Así las cosas, el “paraguas nacional” debería manifestarse en acciones específicas de los consejos directivos provinciales. El más grande que dirige la Verde (provincia de Buenos Aires) no convocó ni paro ni nada; la jornada se desangra en acciones “sectoriales”. En Capital, dirigido por la Verde y Blanca, no hay referencia a medida general alguna, más allá de un abrazo al Inadi a las 9.30 am, tras el cierre anunciado por el gobierno.

Luego del rechazo a la paritaria de Milei (12%), ATE coqueteó con la idea de impulsar alguna acción. De hecho, otros sindicatos dirigidos por burocracias mucho más tradicionales hicieron paro esta semana (Fraternidad y Sanidad). Sin embargo, su metodología impidió deliberadamente cualquier respuesta articulada. La profecía autocumplida de que “no da para parar”, como si todas las circunstancias fueran estáticas, busca ocultar el trabajo de demolición que la dirección sindical realiza para desorganizar y bloquear cualquier intervención independiente. Se comprueba que el rechazo a firmar la paritaria es testimonial toda vez que continúan los motivos de fondo que llevaron a ATE a aceptar el 16% de enero tan solo algunas semanas antes, cuando también era “a la baja” y en medio de despidos.

Es probable que la dirección de ATE haya especulado con la posibilidad de alguna confluencia con un conflicto docente, que también tuvo sus propias idas y vueltas, con las maniobras de la burocracia cegetista (que convocó y levantó) y de la Ctera (que finalmente para el lunes). La unidad con la docencia habría sido un planteo correctísimo si lo planteaban abiertamente; las especulaciones burocráticas concluyen en este fiasco. Además, la función elemental de una dirección sindical es unificar al conjunto de trabajadorxs que representa. La Verde de ATE hace exactamente lo contrario, sin medidas únicas y con una ficción de pelea desmoralizante.

Para evitar todas estas volteretas que desorganizan, es imperioso que la agenda de lucha sea fijada por trabajadores y trabajadoras del Estado. Nuestra propuesta de asamblea general apunta en esa dirección: no se puede eludir el choque frontal que nos plantea Milei, con miles de despidos a la vuelta de la esquina, y una licuación salarial sin precedentes. Tienen que decidir las y los trabajadores, con independencia de cualquier sector patronal, porque los gobernadores están trasladando el ajuste a sus pueblos.

El sábado nuestro plenario de Tribuna Estatal debatirá a escala nacional nuestra intervención en la “jornada” y propuestas para impulsar una lucha que se dará, incluso a pesar de los lastres burocráticos.