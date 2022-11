Sin respuestas de Tolosa Paz, se desarrolla el piquetazo nacional

La ministra Tolosa Paz recibió a las organizaciones de la Unidad Piquetera este miércoles, una reunión a la cual solamente accedió luego de que se anunciara una medida de fuerza para este jueves, después de que durante un mes la nueva ministra no recibiera a las organizaciones. La reunión no arrojó respuestas positivas a los reclamos de las organizaciones. El Ministerio de Desarrollo Social insiste en negar la entrega de alimentos a los comedores y merenderos populares, que en todo el país asisten a cientos de miles de compañeros y compañeras. De aquí a fin de año se plantea una sóla entrega de alimentos cuando el ministerio adeuda meses y entrega no más de 6 o 7 productos.

En la reunión, el ministerio anunció la intención de avanzar en una nueva modalidad de auditoría “express” que tiene el objetivo de avanzar en bajas masivas. El anuncio de esta nueva modalidad de auditoría coincide con la difusión de un informe de la Afip según el cual habría más de 250.000 compañeros con incompatibilidades, frente al cual la ministra sostiene que van a avanzar en dar bajas. Otro objetivo de esta campaña para dar bajas es reducir la cantidad de compañeros incluidos como nexo o esenciales, que son quienes más trabajan para garantizar las obras o los comedores populares.

Las organizaciones denunciaron que el plan del gobierno es avanzar en bajas masivas. Incluso, funcionarios reconocen el objetivo de dar entre 200 y 400 mil bajas. Y por eso atan el financiamiento de las herramientas de proyectos productivos a estas bajas, como lo señala el decreto emitido el último jueves en su artículo sexto. Este apartado, que es defendido por la Utep, tiene el objetivo explícito de transformar el ingreso que cobran los compañeros por ingresos para las organizaciones. Es una línea para reforzar la cooptación de las organizaciones oficialistas, de la Utep, que van a integrar el Consejo de la Economía Social.

Las organizaciones denunciaron una orientación de ajuste contra los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y contra los comedores populares, por lo tanto, se ratificó la jornada de lucha de este jueves 10, con la marcha desde tres puntos al Ministerio de Desarrollo Social, donde se va a llevar adelante una permanencia. Las movilizaciones serán masivas en cientos de ciudades y pueblos de todo el país.