1948 – 2022: 18 de marzo día de las y los trabajadores Telefónicos

Corresponsal

El 18 de marzo se conmemora que hace 74 años se nacionalizaron las telecomunicaciones en

nuestro país, luego de que fracasará por falta de inversiones del sector privado, la Empresa

Mixta Telefónica Argentina (EMTA) creada dos años antes.

¿Y ahora qué pasa?

El enorme crecimiento de las telecomunicaciones no forma parte de un desarrollo nacional ni

un beneficio para los trabajadores y usuarios. Los que mantenemos los servicios, en forma

presencial o remota, en condiciones adversas, no hemos recibido ningún reconocimiento de

las empresas. Por el contrario, aprovecharon la necesidad imperiosa de los servicios durante la

Pandemia para aumentar sus abultadas ganancias y avanzar sobre las condiciones de trabajo.

Un claro ejemplo fueron las multinacionales como Telefónica/Movistar que mantuvo un

proceso de vaciamiento y desinversión; o CLARO, que se expandió a costa de una fuerte

precarización laboral. El grupo Clarín se consolidó como un monopolio luego de una “fusión”

ilegal de Telecom/Cablevisión que rápidamente avanzó con una reforma laboral sobre los

Convenios de ambas empresas. ARSAT se encuentra envuelta en una crisis de su directorio.

Siendo una empresa estatal no compite con las Telcos en el servicio a los usuarios, aunque

genera ganancias por los satélites que obtienen ingresos en dólares y una Red mayorista

(REFEFO, Red Federal de Fibra Óptica) que aun con las limitaciones actuales demuestran el

potencial que tendría una nacionalización de las telecomunicaciones que formara parte de un

verdadero plan de inversión y desarrollo económico, social e industrial alternativo, que

partiera de la nacionalización de la banca y los recursos estratégicos como las

telecomunicaciones bajo el control de los trabajadores.

El “servicio público” y las reivindicaciones.

La declaración de los servicios TIC como “servicio público en competencia” realizada por el

gobierno hace más de un año, termino siendo menos que un saludo a la bandera. No solo

porque las PBU (Prestaciones Básicas Universales) fueron malas y prácticamente inexistentes

por manejos burocráticos para bloquear el acceso a los usuarios, sino porque dicha declaración

ni siquiera sirvió para frenar los tarifazos. Es falso que las empresas no invirtieron por culpa del

“atraso tarifario”. No lo hicieron porque prefieren aumentar sus ganancias utilizando la

capacidad instalada, antes de invertir, ya que el Estado no las obliga ni exige.

Las conducciones sindicales mantienen su adaptación al gobierno, al punto que ni siquiera se

han pronunciado sobre el acuerdo con el FMI. Y continúan cerrando el paso a todas las

reivindicaciones como los Bonos de participación en las ganancias adeudados por Telefónica y

Telecom que figuraba en los pliegos de privatización de Entel. En otros gremios como en la

fábrica Bridgestone del neumático (SUTNA) se ha logrado cobrar por medio de un plan de

lucha, unido a la defensa del salario, el convenio y las condiciones de trabajo.

En nuestro gremio las empresas mantienen a miles de tercerizados, precarizados y “fuera de

convenio”, mientras aumenta la pérdida del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones. En

febrero la inflación fue del 4,7%, acumulando un 8,8% en solo el primer bimestre. Y todo

indican que se viene mucho peor. Es necesario cambiar la forma de discutir las paritarias,

dando participación democrática a las y los trabajadores para recuperar lo perdido.

Un 18 de marzo en medio de la entrega.

Este 18 de marzo se dará un día después de que el senado vote un nuevo pacto de

sometimiento nacional, que implicará un cogobierno con el FMI que viene con mayores

ajustes, tarifazos y devaluación de la moneda. Y una reforma laboral encubierta bajo el

eufemismo de la “modernización de los convenios” que promueven junto a la burocracia

sindical de la CGT y la CTA. Y otra reforma previsional bajo el brazo, que viene con un plan

“optativo” para aumentar la edad jubilatoria y avanzar sobre los regímenes especiales, como el

que tienen los docentes o las operadoras de atención telefónica.

Se abre un camino de lucha

Desde la Naranja Telefónica, como parte de la minoría en la comisión directiva de FOETRA,

llamamos a impulsar la organización independiente para poner en pie la lucha por las

reivindicaciones. Por el salario, la democracia sindical y la independencia de los sindicatos del

gobierno y las empresas. Por la efectivización de los tercerizados y el pase a Convenio de los

precarizados. Por la reapertura de las paritarias en abril y la aplicación de las mejoras del

Convenio a los trabajadores de Claro, Personal y Movistar. Por las recategorizaciones adeudadas

en la mayoría de los sectores donde se han incorporado o se están incorporando nuevas

tareas. Por un salario que arranque en las categorías iniciales con la canasta familiar, calculada

en 136.104 pesos mensuales por los trabajadores del Indec.

En este nuevo aniversario del 18 de marzo saludamos a todas y todos los trabajadores de las

telecomunicaciones y les deseamos un feliz día. Y aprovechamos para convocar a la gran

movilización del 24 de marzo, donde llamamos a ganar la calle y marchar a Plaza de Mayo para

enfrentar y derrotar el ajuste de ayer y de hoy.