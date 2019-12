¡Triunfazo!: se logró la reincorporación de los auxiliares de limpieza del Hospital Plottier

En el día de hoy, los 23 compañeros auxiliares de limpieza del Hospital Plottier firmaron su reingreso en la nueva empresa tercerizada que comenzara sus funciones el 1 de enero de 2020.

Los compañeros y compañeras de limpieza del Hospital Plottier habían quedado desocupados cuando el gobierno incumplió los tiempos del llamado a licitación ordinaria al cierre de la contratación con la empresa Falken y utilizó el mecanismo de la contratación directa. Lo hizo con la empresa Belclau con quien algunos trabajadores tenían juicio porque no había pagado las indemnizaciones correspondientes cuando estuvo anteriormente en el Hospital. Es decir, que el Estado recontrata a una tercerizada incumplidora y negrera. No solo eso, sino que además no incorporó durante este mes de diciembre la cantidad de personal necesario para cubrir la limpieza, en los estrictos términos de higiene que un Hospital requiere.

Los y las luchadoras no dieron el brazo a torcer y han permanecido estos 19 días exigiendo su reincorporación. Ha sido una verdadera escuela de lucha política porque pusieron contra las cuerdas a la dirección del hospital, a la subsecretaria de salud.

Una gran noticia! Las trabajadoras y trabajadores tercerizados del Hospital de Plottier que habían sido despedidos, acaban de lograr la reincorporación. Es la lucha la salida para la victoria. Así se hace.

Abajo la tercerización! Pase a planta!

El gobernador Gutiérrez tuvo que contestar a nuestra diputada Patricia Jure, quien denunciaba la situación con un cartel durante su discurso inaugural de su mandato en la Legislatura, diciendo: "es un conflicto entre privados". La lucha lo desmintió totalmente. Todas las responsabilidades sobre incumplimientos de las empresas tercerizadas señalan la responsabilidad estatal quienes tienen la obligación de "controlar periódicamente" que se realice la tarea correspondiente a lo convenido en el pliego licitatorio.

Nuestra bancada legislativa ha apoyado desde el primer momento esta lucha, incluso llevando adelante un proyecto legislativo para que sean reincorporados en forma inmediata.

Tribuna Estatal ha acompañado todo el proceso convocando a Asambleas hospitalarias y volanteando difundiendo la lucha.

Una mención especial se merece el Polo Obrero de Plottier que ha sostenido un acompañamiento a través de sus integrantes y especialmente el Partido Obrero que se mantuvo firme contra cada nueva embestida para bajar la moral de lucha de los y las compañeras.

Debemos seguir monitoreando que esta Acta firmada sea cumplida, pero con este triunfo de la lucha nos coloca en mejores condiciones para pelear el pase a planta de todos los tercerizados.