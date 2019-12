El Carril Salta: 246 despedidos en la tabacalera Alliance One Tobacco

Los desafíos de una lucha decisiva

La empresa yanqui decidió que esta temporada dejará de realizar el proceso del tabaco llamado de pre-industrialización, que se realiza desde hace 70 años y que ocupa unos 300 obreros por temporada. No hay crisis empresaria sino un ajuste para incrementar ganancias. La planta que procesa el tabaco es moderna y esta en perfecto estado pero esas instalaciones si se impone la empresa, serán abandonadas y los trabajadores despedidos. Pretenden concentrar el proceso del tabaco en la planta de la empresa Massalin en Rosario de Lerma como hace 3 años hiciera la otra gran acopiadora que es la COPROTAB (Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta Ltda).

El anuncio de los despidos llegó luego de un “ablande” durante noviembre ofreciendo retiros voluntarios que solo aceptó un 20% de los trabajadores. La empresa había dicho que aceptaría por esta temporada, reducir solo un turno. El sindicato se adaptó a este achique bajo la promesa de la producción continuaría.

En respuesta a los despidos ha habido varias movilizaciones y un bloqueo a la entrada de la planta. La Secretaria de Trabajo dictó conciliación obligatoria lo que supone que la empresa deja sin efecto los despidos. Esto no significa que los obreros vuelvan efectivamente a sus puestos de trabajo. La temporada comienza en enero, y entonces estos obreros, que son cíclicos con relación de dependencia, tendrían que ser convocados a trabajar.

Defender la continuidad de la producción y la reincorporación de todos

Desde el Partido Obrero hemos intervenido desde el inicio de la lucha planteando que el objetivo debe ser que se siga procesando, que no hay crisis y que no se podía sacrificar a todo un pueblo en nombre de que la empresa “optimice ganancias”..Esto en oposición a diversos planteos de adaptación y derrota. El primero fue del propio presidente de la Cámara de diputados que también preside la Cámara del Tabaco, central empresaria de los productores, que planteó que se acepte el cierre pero con un plan para que los despidos se concreten en un año. Algún sector de la directiva del gremio puso las expectativas en que intervenga el nuevo gobierno y se ponga del lado de los obreros pero el ministerio de trabajo de nación no abrió la boca y el kirchnerismo local tampoco, todo indica que no quieren pelearse con la empresa yanqui en medio de las negociaciones para que Trump facilite un arreglo con el FMI….En la Cámara de Diputados nuestro bloque planteo una ley para que se prohíban suspensiones y despidos por un año cosa que fue rechazada por el resto de los bloques incluidos los K.

En una importante reunión de trabajadores con la bancada del PO mostraron una fuerte disposición de lucha y la necesidad de que representantes electos en asamblea participen de las negociaciones con la empresa junto a directiva. Se reclamó a la directiva del SOT (Sindicato de Obreros del Tabaco) una Asamblea General que tendrá lugar el lunes 23 para replantear el plan de lucha preparando las condiciones para tomar medidas de fuerza con el apoyo de toda la población, cuando en enero se inicie el acopio del tabaco. Es una lucha decisiva que se puede ganar.