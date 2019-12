Molinos Minetti: Schiaretti prepara la represión y el desalojo de la planta

El gobierno provincial ha acompañado y colaborado con todo el proceso de vaciamiento y despidos que puso en pie seis meses atrás la patronal de Minetti. Algo no menor para una fábrica que por la tenacidad de sus trabajadores y las importantes conquistas que obtuvieron con sus luchas, es una referencia para el movimiento obrero cordobés.

El miércoles 18, luego de una movilización, aparecieron por la fábrica directivos, personal jerárquico de Minetti, la Jueza del concurso, el síndico, un oficial de justicia, junto a un grupo de infantería con la excusa de remover el trigo de los silos para evitar una fermentación y combustión del mismo. Sin embargo los directivos provocaron mediante ademanes la reacción de los trabajadores que hace 4 meses no tienen un peso para llevar a su casa y que hace más tiempo viven una situación de incertidumbre ya que justamente estos provocadores nunca dieron la cara.

Con estos hechos y manifestando la peligrosidad de tener trigo fermentando en los silos que ponen en peligro “la vida de los mismos empleados” hicieron la denuncia en la Fiscalía Nº 2 para que los trabajadores sean desalojados. Sin embargo la denuncia de tener el trigo estancado en los silos ya fue hecha por los mismos trabajadores para que se resuelva con celeridad el conflicto o que se venda la producción de ese trigo para que no se pierda o no fermente y de ahí se paguen los sueldos.

Schiaretti ha puesto a disposición de la patronal de Minetti la justicia de la provincia y las fiscalías para receptar la denuncia de desalojo y las fuerzas represivas para efectuarla cuando las condiciones estén dadas. Mientras tanto su ministerio de Trabajo hace seis meses no toma una medida para evitar el vaciamiento, hace 4 meses no garantiza que se le pague los sueldos a todos los empleados, hace dos meses no dictamina contra el despido ilegal de 100 trabajadores que buscan ser despedidos sin indemnización y desde el comienzo del conflicto les niega una ayuda financiera o alimentariapara que las familias del molino puedan subsistir.

Desde el PO rechazamos cualquier acción represiva contra los trabajadores de Minetti. Exigimos se cumpla con la totalidad del pliego de reclamo que justamente levantan los trabajadores. Si la patronal no puede cumplir sus obligaciones para con sus empleados y poner a funcionar la planta que el Estado la expropie, garantice su funcionamiento y rentabilidad y que sean los trabajadores quienes la gestionen. No se pueden perder más fuentes de trabajo en Córdoba.