Mendicrim: que se efectivicen las reincorporaciones ya!

La empresa ARSA (Alimentos Refrigerados SA) prohibió, en el día de ayer, el ingreso de los 21 trabajadores despedidos de Mendicrim al predio de Arenaza, ubicado en la localidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, incumpliendo el fallo de la justicia que ordenaba la reinstalación de los trabajadores, en un conflicto que la semana pasada cumplió su cuarto mes de duración.

El 26 de diciembre, de forma unánime, los jueces María Luz Rodríguez Traversa, Daniela Di Tomaso y Guillermo Ortega ordenaron a ARSA- la firma ligada a Vicentín que tenía a su cargo la elaboración del queso Mendicrim, exSanCor) la inmediata reincorporación de los 21 trabajadores cesanteados a fines de agosto, cuando la empresa decidió el traslado de la producción del queso a la provincia de Córdoba.

Ayer por la mañana, cuando a las 6 horas en punto los compañeros se hicieron presentes en la empresa, el jefe de Operaciones Industriales, Mauricio Sarnicola, y el responsable de Recursos Humanos, Oreste Vicente, los estaban aguardando en la puerta de entrada para comunicarles la decisión de la empresa de no permitirles el ingreso al lugar, alegando que como no hay un comodato firmado entre SanCor y ARSA, ésta no tiene maquinarias, espacio físico, ni tareas para asignarles.

[VIDEO] Trabajadores de Mendicrim ante el impedimento de la empresa para que retomen sus tareas"https://t.co/nkXOZxCurO pic.twitter.com/wlwEgnMuXc — Prensa Obrera (@prensaobrera) December 31, 2019

Ante el incumplimiento de ARSA, los trabajadores se dirigieron, junto a representantes del sindicato Atilra, a realizar una denuncia penal en Lincoln por desobediencia a lo fallado por la justicia.

Desde el inicio del conflicto el sindicato brillaba por su ausencia, comprometido hasta el fondo con el pacto social de Alberto Fernández y los contratos por empresa a la baja, de los cuales la burocracia de Atilra ha sido precursora.

Por el contrario, desde el Partido Obrero hemos acompañado todas las acciones de lucha que los trabajadores han resuelto para visibilizar el conflicto, destacando la audiencia pública en el Congreso de la Nación con la diputada nacional Romina del Plá y Néstor Pitrola, junto a algunos de los despedidos, acompañados por una nutrida delegación de la Coordinadora Sindical Clasista.

Exigimos la inmediata reinstalación de los 21 compañeros de Mendicrim. Que la seccional del gremio convoque asambleas por turnos para votar medidas de fuerza que garanticen la reincorporación. Llamamos a los vecinos y al movimiento obrero de Lincoln a apoyar esta fase del conflicto hasta su triunfo definitivo.