Metalúrgica Calviño: paro y corte de ruta

Los trabajadores de la Metalúrgica Calviño S. A., de la localidad de Bosques (Florencio Varela), están en paro de actividades y con cortes de la ruta 36 con quema de gomas a partir del lunes 6 de enero.

La razón es que la empresa unilateralmente decidió dar marcha atrás con un acuerdo, firmado en marzo de 2019 con el anterior cuerpo de delegados (en agosto se renovó la comisión interna), desconociendo una compensación salarial del 7,5% y el comedor en fábrica.

Ese acuerdo, firmado a iniciativa de la patronal, consistía en abandonar el sistema laboral de seis por uno (seis días trabajados y uno de descanso) por el de tres por tres (tres trabajados por tres de descanso, siendo la jornada de 16 horas), a cambio de lo cual percibían una compensación salarial del 7,5% y el comedor en fábrica, con la siguiente variante: si trabajaban un cuarto día percibían una compensación del 100%, o en su defecto un franco compensatorio. Ya con anterioridad la patronal pretendió no pagar ese acuerdo, lo cual originó un paro del personal que la obligó a pagar retroactivamente el compromiso, aunque queda aún una suma por pagar.

El conflicto actual se desató porque los trabajadores (que en su mayoría entraron de vacaciones el 20 de diciembre) antes del 5 de enero recibieron un telegrama mediante el cual la patronal les anunciaba que volvían al sistema de 6 por 1, quitándoles la compensación salarial del 7,5% y el comedor de fábrica. El domingo 5 de enero (los domingos se trabaja por el acuerdo anterior) el cuerpo de delegados y los trabajadores de la fábrica se hicieron presentes en la planta a trabajar, defendiendo el 7,5% y el comedor. La patronal impidió el ingreso, ratificando su posición.

Cabe añadir también que los salarios mensuales de la mayoría de sus trabajadores son de alrededor de $30.000 en bruto y que, en casos excepcionales, las mayores categorías (nueve o diez trabajadores) perciben un salario mensual de alrededor de cincuenta mil pesos. Como se ve, ninguno llega al costo de la canasta familiar y la mayoría está por debajo de la línea de pobreza. Para completarla las tareas son insalubres debido a que en granallado, pintura y metalizado los trabajadores están expuestos a rayos gama y rayos x.

La Metalúrgica Calviño no es una empresa en crisis, tiene como principal actividad la fabricación de equipos petroleros, puentes grúas, plumas, etc. Durante el año 2017 firmó un acuerdo de fusión con la empresa española Gri Renewable Industries Acek (propietaria de doce plantas en España y Estados Unidos) con el propósito de incursionar en el negocio de las torres eólicas. El propósito de dicho acuerdo fue la fabricación de trescientas torres anuales cuya altura supera los ochenta metros y su peso catorce toneladas. Sus clientes fundamentales se encuentran en el sur argentino, especialmente en Chubut (parque eólico de Rawson), y en La Rioja (parque eólico de Arauca). Los representantes de los trabajadores denuncian que para tales contratos no han existido licitaciones. En este momento Calviño emplea doscientos ocho obreros.

La Secretaría de Trabajo de Quilmes hasta el momento no se ha pronunciado, siendo que ha habido una violación de la ley de contrato de trabajo, en la medida en que la patronal cambió el régimen laboral unilateralmente en perjuicio de los trabajadores.

La unidad de los trabajadores de la fábrica se está expresando con claridad en el transcurso de este paro. La UOM de Quilmes hasta el momento no ha hecho conocer su posición en este conflicto, lo cual habla por sí solo del aislamiento al que está sometiendo a sus trabajadores. La situación de los obreros de Calviño resume de alguna forma la del conjunto de los metalúrgicos (miseria salarial, insalubridad, recategorizaciones, etc.). Es necesario que se convoque a un inmediato plenario de delegados de la seccional Quilmes, Varela, Berazategui de la UOM para votar medidas de solidaridad con los trabajadores de Calviño y tomar los reclamos de todas las fábricas, entre ellos los despidos encubiertos de SIDERAR y, por supuesto la reapertura inmediata de la paritaria.