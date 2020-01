Movilización de trabajadores de la salud pública en Puán

No cobraron sus salarios

Desde la semana pasada, las trabajadoras y trabajadores del Hospital Municipal de Darregueira están llevando adelante medias de fuerza, manteniendo solo la atención de los pacientes internados y urgencias. La medida es en respuesta al atraso en el pago de sus salarios. El lunes de esta semana, ante la ausencia de una respuesta, se presentaron en la puerta de la municipalidad de Puán exigiendo ser atendidos por el intendente (Cambiemos), quien se negó a recibirlos. Solo más tarde salió un comunicado del municipio con la promesa de que los salarios se pagarían el próximo viernes 17 de enero, siempre que lleguen los fondos comprometidos desde la provincia. La incertidumbre y la bronca llevó a los trabajadores a manifestarse nuevamente, ahora frente a la delegación de Darregueira, reclamando ser recibidos por el delegado municipal. En un primer momento, los cánticos de “el delgado dónde está” y “los concejales dónde están” fueron desoídos. Recién cuando decidieron ingresar al edificio y golpear la puerta del delegado municipal, lograron ser escuchados. Como era de prever, no hubo más respuesta que la que ya se había anunciado por medio del comunicado. La protesta finalizó con una movilización por las calles del pueblo.

La deuda que el municipio tiene con los trabajadores y proveedores del hospital supera los cinco millones de pesos. El conflicto se inició en los primeros días de enero, cuando el sindicato de trabajadores municipales denunció en los medios que no habían cobrado los salarios y que, si esta situación no se resolvía al día siguiente, cortarían la ruta de ingreso a la fiesta de la cebada cervecera, que tendría lugar ese fin de semana. Los fondos aparecieron, pero no para la totalidad de los trabajadores. A pesar de esto, el sindicato rápidamente levantó la medida anunciada.

Desde el gobierno provincial se desentendieron del conflicto, tal como se pudo escuchar durante una entrevista radial realizada al jefe de gabinete de Kicillof. Con la excusa de que mientras los intendentes de Cambiemos reclaman el socorro de la Provincia sus legisladores obstaculizan las leyes enviadas desde el ejecutivo, el funcionario evitó comprometerse con la situación de desesperación que atraviesan los 75 trabajadores del hospital.