Corte de calle de los trabajadores de ARBA en La Plata

Reclaman contra recorte salarial

Los trabajadores de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) salieron a cortar la calle con la resolución del nuevo Director Ejecutivo de la Agencia, Cristian Girard, quien resolvió bajar el incentivo (bono por productividad) que percibimos cada cuatro meses y representa hasta un 75% de nuestro sueldo al 40%. De mantenerse esa decisión sería el peor incentivo de la historia de ARBA, incluso más bajo que los incentivos otorgados por la gestión de Gastón Fossati (Cambiemos), del 60%.

Ante esta situación, la Junta Interna de ATE en ARBA (Verde y Blanca) convocó a una asamblea donde plantearon que la patronal está firme en la decisión y trasladaron la apretada de los funcionarios: si se votaba una medida de fuerza dejarían por fuera de las negociaciones con la nueva gestión a dicho gremio y, por lo tanto, no había condiciones para la “conflictividad”. Desde la Agrupación Unidad, se propuso cortar la calle para hacer visible el conflicto y un plan de lucha para la semana que viene, en un cuadro de haber sufrido una enorme pérdida adquisitiva, no existe llamado a paritarias y ni siquiera confirmaron el bono de $ 4.000 que se va a otorgar a los trabajadores estatales nacionales. La propuesta fue votada por mayoría con el voto en contra de la Junta Interna de ATE que no propuso ninguna medida.

Cuatro meses atrás, cuando la gestión anterior quiso bajar el incentivo al 40% hasta UPCN convocó a cortar la calle y logramos que lo aumenten al 60%. En esta oportunidad tanto la conducción de ATE como la de UPCN (ambas oficialistas) y la del gremio mayoritario que integra la FEGEPBA, AERI, quienes se llamaron a silencio, con la excusa de que no hay existen condiciones para luchar y la “pesada herencia”, intentaron entregar el conflicto.

Seguiremos en lucha para que les trabajadores no paguemos la crisis.