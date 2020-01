Chubut: “La situación de la salud pública en toda la provincia es crítica”

Entrevistamos a Ximena, trabajadora de la salud que se encuentra en lucha frente al ajuste del gobernador Arcioni.

Lxs trabajadorxs de la salud de Puerto Madryn y de Chubut vienen atravesando un largo conflicto con el gobierno provincial por el adeudamiento de las cláusulas gatillo, el pago escalonado de los salarios y el pésimo estado de infraestructura y de recursos de los hospitales y las salas de atención primaria

Desde el piquete de la ruta 3 entrevistamos a Ximena, capacitadora del buffet del servicio de salud mental del Hospital Zonal Dr. Andrés ísola de Puerto Madryn.

¿Cómo arrancó el conflicto?

El conflicto se inicia hace siete meses, luego de las elecciones a gobernador que se adelantaron para junio y luego de que ganará la fórmula de Arcioni, se volvió al pago escalonado y no se hizo efectivo el pago de la cláusula gatillo que se debía abonar con el sueldo de junio.

¿Qué reclaman?

Al momento de hoy se está reclamando la deuda que se tiene por la aplicación de las dos cláusulas gatillo: una del 10.04% y la otra del 12%, aproximadamente, que se debía pagar con el sueldo de octubre.

Al sector de salud no se nos actualizó el sueldo, con lo que a la fecha no solo nos deben los aumentos sino el proporcional del aguinaldo, ya que cómo el básico no está actualizado con los aumentos que corresponden el aguinaldo no lo cobramos con los números reales.

Es importante decir que los hospitales están en un estado de abandono absoluto, que viene de larga data. Faltan medicamentos, falta personal. También sigue la falta de vacunas, se caen contratos de médicos, hay muchos trabajadores precarizados que cobran como monotributistas u otras figuras que no generan estabilidad laboral.

Todo se fue naturalizando y cada vez estamos peor.

¿Cómo es la situación de lxs trabajadorxs de salud en el resto de la provincia?

En el resto de la provincia a nivel salud está todo igual. No hay incorporaciones de profesionales médicos o enfermeros. La situación de la salud pública en toda la provincia es crítica porque el plan es el mismo para todo el territorio. La idea ahora es unificar medidas con otros puntos de la provincia

¿Cómo se organizan para llevar adelante las actividades y el plan de lucha?

Generalmente nos juntamos en asamblea en el hospital. Y ahora que se están haciendo los cortes, todo lo arreglamos en asamblea al finalizar cada actividad que se va proponiendo.

¿Cuál es la respuesta de la gente que pasa por los cortes?

En general la respuesta de la gente es buena. Acompañan y hasta se acercan a dejar agua fresca y algo para compartir. Siempre acompañan con la bocina y algunos gritan palabras de aliento y fuerza.

¿Cuáles son las próximas medidas de lucha?

Desde ATE -uno de los gremios que mayoritariamente nuclea a los empleados de salud- convocaron a una reunión de delegados, a pedido de las bases, para hacer una movida provincial. El miércoles 22 se reúnen para intentar coordinar alguna actividad conjunta y desde la regional de Madryn se va a intentar seguir con la modalidad de cortes de ruta, pero que sean en toda la provincia. Aún no se sabe si van a ser todos a la misma hora o por algunas horas a cargo de cada regional y que sean cortes en cadena.

¿Qué pensas respecto a la necesidad de un congreso de delegadxs de base de todos los sindicatos para votar un plan de lucha que unifique a lxs trabajadorxs de Chubut?

Me parece que se podrían articular muchas ideas y sumar fuerzas para terminar con esta crisis que vivimos los trabajadores, y dejar de lado las mezquindades y protagonismo dé la burocracia sindical. Al fin de cuentas la fuerza la tienen siempre las bases.