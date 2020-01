Enfermerxs e instrumentadorxs quirúrgicos van al paro

Lo protagonizan trabajadores Del Parque de la Salud en Misiones.

Enfermerxs e instrumentadorxs quirúrgicos del Hospital de Agudos del Parque de la Salud iniciaron, este 23 de enero, un paro por tiempo indeterminado en reclamo por el aumento de sus haberes y la precarización laboral a la que están sometidos.

El reclamo no es nuevo. Este sector se lo planteó a las autoridades en reiteradas oportunidades en 2019 y en octubre terminaron firmando un acta acuerdo donde la dirección del hospital se comprometió a realizar el pago de adicionales por nocturnidad, feriados y días desfavorables. Sin embargo, la patronal incumplió abiertamente el acuerdo, demostrando que tanto la mesa de diálogo como la firma de actas no fueron más que una maniobra para descomprimir la situación y desarticular el conflicto.

La lucha por el trabajo y el salario

Los más de 400 trabajadores que hoy están de paro son empleados contratados anualmente por la Fundación Parque de la Salud, el instrumento desarrollado por el gobierno provincial Renovador para privatizar la salud pública. Al tratarse de trabajadores contratados, sus salarios no contemplan antigüedad, riesgo laboral ni mucho menos aguinaldo y otros beneficios salariales. El haber de contrato –al que los trabajadores llaman haber básico- es de $20.645,49 y está congelado desde febrero de 2019 mientras que la inflación anual fue del 52% y el costo de la canasta familiar supera los $60.000.

A los salarios de miseria que perciben estxs trabajadorxs se suman las terribles condiciones en que desempeñan sus tareas: no tienen estabilidad laboral, ni cobertura en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales -en una tarea que está expuesta a bacterias y virus-; no se les reconoce la antigüedad, aguinaldo, etc. Es que la precarización laboral a la que están sometidos tiene por función desconocer sus derechos laborales y, a su vez, regimentarlos. Al punto tal que fueron numerosas las denuncias de trabajadorxs que recibieron amenazas de sus superiores para que no se sumen a las medidas de lucha.

En lo que respecta al accionar de Ate, trabajadorxs que están de paro y protagonizando las acciones de protesta señalaron que no fueron acompañados al inicio de estas y solamente cuando el paro demostró un fuerte acompañamiento de los enfermeros e instrumentistas, los dirigentes se hicieron presentes en el lugar.

Lxs trabajadorxs de la provincia tenemos planteada la tarea de organizarnos por nuestras reivindicaciones. Por un congreso de base de las y los trabajadores del sector público que vote un plan de lucha por el pase a planta de lxs precarizadxs, un salario igual al costo de la canasta familiar, por una jubilación del 82% móvil a los 25 años de servicio, sin límite de edad. Por sindicatos que nos representen y no negocien a nuestras espaldas.