Neuquén: mientras la reforma jubilatoria está en ciernes, la conducción de ATEN deshoja la margarita

Hoy se realizó la segunda reunión entre los dirigentes de los sindicatos estatales neuquinos y el gobierno provincial, en función de los anuncios oficiales de implementar una reforma jubilatoria a tono con la nacional.

La reunión no avanzó un milímetro respecto a la anterior y se levantó sin fecha de un nuevo encuentro. Es decir, ambas partes marchan al ritmo de las definiciones que el gobierno nacional adopte respecto al acuerdo con el FMI y respecto a las paritarias.

La conducción de ATEN fue la única que informó a la movilización que durante tres horas estuvo en las puertas del ISSN (Instituto de Seguridad Social) y cortó la calle. Las demás conducciones se fueron por la puerta de atrás.

Pero el informe del TEP (conducción de ATEN) fue un gran escamoteo. En primer lugar, no explicó por qué, si es cierto que hay unanimidad en el planteo sindical, no se quedaron para decir algo los dirigentes de ATE, Sejun, Anel, etc.

En segundo lugar, el consejero del ISSN, José Luis Savanco (del TEP), presentó a la reunión como “eminentemente técnica”. Sin embargo, al estar en cuestión las jubilaciones el asunto es, por el contrario, eminentemente político. Esto de reuniones “técnicas” es un escamoteo de lo esencial: que el gobierno ya ha planteado por la boca del Administrador del ISSN cuáles son sus planes respecto a las jubilaciones (aumentar la edad, o los años de aportes, o el porcentaje de aportes, etc.). Lo que pasa es que el TEP trata de inducir la idea que nuestra patronal no tiene una decisión política tomada y que espera el mejor momento para aplicarla.

Lo de “técnico” desarma a la base, porque deja la idea que ambas partes (patronal y trabajadores) buscamos una solución en común, una solución “técnica”, cuando nuestra solución es diametralmente opuesta a la del gobierno, que impulsa la reforma jubilatoria en el marco más general de los ataques a las jubilaciones del gobierno nacional (y que se dan a nivel internacional, como se ve en la actual huelga en Francia). Por eso tampoco es cierto que en la reunión no se haya sentado “personal del gobierno provincial con nivel de decisión”. ¡Como si el Administrador general del ISSN y los consejeros del Poder Ejecutivo fueran neutrales o no fueran designados a dedo por el Poder Ejecutivo!

Por otra parte, las “soluciones” tiradas como al pasar, respecto a formar una ART, o la financiación externa, o un fondo de garantía, son generalidades. En algunos casos, muy peligrosas para las y los trabajadores, como la ART o el fondo de garantía (ya conocemos la historia del Fondo de Sustentabilidad de la Anses, que sirve para pagar deuda externa y al FMI y hasta para dar créditos a multinacionales, pero no para otorgar el 82% móvil a los jubilados).

Desde Tribuna Docente seguimos insistiendo en que no se toca ninguna conquista previsional y reclamamos más que nunca asambleas y congresos de afiliados al ISSN, declaración de la huelga ante la menor quita de las conquistas previsionales.