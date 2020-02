Monotributistas se manifiestan en Neuquén

Una concentración de trabajadoras y trabajadores monotributistas se manifestó en Neuquén, en el marco de la jornada nacional contra el impuestazo del 51%.

La medida del gobierno no sólo golpea duramente los magros ingresos del sector, sino que también ha dejado expuesta la encubierta precarización laboral en el ámbito privado y estatal. Sin derechos laborales como jubilación, vacaciones, indemnización, obra social, estabilidad laboral, salario familiar, etc., las y los monotributistas no cuentan tampoco con un sindicato en donde organizarse por sus derechos.

El proceso de organización para que sea suspendido el impuestazo abre el camino para ir al hueso del problema y reclamar el pase a planta permanente.

Desde la bancada del Frente de Izquierda (Partido Obrero) en la Legislatura provincial impulsaremos junto al movimiento de lucha, la necesidad de reglamentar la ley 3147/18 provincial que aún no ha sido reglamentada, por lo que, por ejemplo, no están incorporados al nomenclador de prestadores del ISSN (Instituto de Seguridad Social) las y los acompañantes terapéuticos.

Asimismo, tomamos la iniciativa para abrir el debate y una campaña provincial que permita extender territorialmente la organización y la lucha por todas las demandas.

El Estado neuquino, tanto provincial como en los municipios tiene bajo esta figura un alto porcentaje de trabajadoras y trabajadores. Además de ser una violación de derechos, es una de las causas del desfinanciamiento de la caja jubilatoria en ISSN e IMPS (Instituto Municipal de Previsión Social).

Tanto en el ámbito privado como en el estatal, el cuento del trabajo cuentapropista demuestra que no se trata de trabajadores sin patrón, sino de una condición de vulnerabilidad extrema.

Un mundo sin patrones será cuando gobierne la clase trabajadora. Y en ese camino, esta lucha será una gran escuela de comprensión y acción política.