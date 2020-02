"Queremos un básico de 40 mil pesos y no el ajuste disfrazado de nac&pop"

El discurso de Romina Del Plá, diputada y secretaria general de Suteba Matanza, en el XII Congreso Nacional de Tribuna Docente.

Ojo Obrero Fotografía.

En el acto de apertura del XII Congreso de Tribuna Docente, Romina del Plá, secretaria general de Suteba Matanza y diputada nacional por el PO-FIT, ubicó en el cuadro nacional de ajuste y capitulación ante el capital financiero la situación crítica de la docencia.

Tomando el caso ilustrativo de la provincia de Buenos Aires, Del Plá marcó que “el gobernador Kicillof se hace el malo pero termina pagando todo cash [a los bonistas]”, mientras que para “los trabajadores docentes, comedores y jubilados [no hay] nada”. Por eso, en contraposición al planteo de las conducciones burocráticas de “hay que esperar a que el gobierno se acomode”, señaló que “no vamos a permitir que la crisis de la deuda la paguemos los trabajadores”. En este marco, destacó que “tenemos un rol decisivo este año ya que nosotros no nos dejamos engañar por espejitos de colores, y no vamos a ser funcionales a que avance la política contra los trabajadores con cara de nac & pop. Y nadie nos puede correr diciendo que le hacemos el juego a la derecha porque tenemos todos los pergaminos de la lucha contra el macrismo, siempre defendiendo el criterio de independencia política de los trabajadores”.

La dirigente denunció la avanzada contra los acuerdos de indexación salarial docente, y el posicionamiento de Ctera ante estos ataques de los gobiernos nacional y provinciales: “todas las direcciones burocráticas defienden la tesis de que el salario genera inflación, entonces hay que dejar pasar las claúsulas gatillo, pero estas son un instrumento elemental de defensa del salario del docente”. En relación al “reestablecimiento” de la paritaria nacional dispuesto por el gobierno de Fernández, señaló que “no es una paritaria de verdad”, ya que solo discute “el salario de grado, que no es el cargo más bajo”. En Misiones, ejemplificó, “el salario básico es de 7 mil pesos”. Por eso, señaló, “queremos que esa paritaria discuta todos los salarios; que se debata un básico que nosotros creemos que tiene que ser de 40 mil pesos. Cualquier debate que no parta de eso, es la administración de la miseria para los docentes”. La referente marcó que “la burocracia de Ctera le va a escapar a un plan de lucha pero no puede evitar que varias provincias ya se estén preparando para la lucha”.

Del Plá había abierto su intervención destacando la importancia de un congreso que “se da a la tarea de poner en pie una agrupación docente combativa y antiburocrática en todo el país, para votar una línea de acción por los derechos de los docentes” y el conjunto de los explotados. En línea con ello, concluyó enmarcando este gran encuentro de luchadores de Tribuna Docente en la perspectiva de “abrir un curso a las verdaderas necesidades de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”.