Residentes y Concurrentes CABA: Frente a las dilataciones del Gobierno, plan de lucha

El lunes 17 de Febrero, residentes y concurrentes (RyC) volvimos a las calles. Luego de postergaciones, se realizó la reunión con el Ministerio de Salud, con Daniel Ferrante, Subsecretario de Planificación sanitaria, y Gabriel Villa Monte, Director del DirCap. Nos movilizamos más de 200 RyC, logrando el ingreso de 15 delegades, superando les 5 propuestos por el Gobierno. En la reunión expusimos tanto la importancia de que el gobierno cumpla con lo prometido- construir una mesa de trabajo para dar lugar a una nueva Ley- como también la urgencia de terminar con la explotación laboral que sufrimos día a día. 5 Voceres expusimos la situación de las jornadas laborales extenuantes, donde se cumplen más de 100 hs semanales, se realizan trabajos por fuera de nuestras tareas, como los traslados, trabajar fuera del horario establecido, etcétera. Se expuso la enorme precariedad de les concurrentes, 1440 compañeres que trabajan gratis, sin ningún derecho laboral, dando ejemplos de cómo sostienen servicios enteros, como los de salud mental. El punto del salario, que engloba al conjunto de les trabajadores de la salud, y que en residentes hace que en muchos casos cobremos 100 pesos la hora, con casi el 20% del salario en negro, y sumas congeladas hace años. La exposición de les compañeres fue una verdadera radiografía del vaciamiento hospitalario y la debacle de la salud pública, y chocó con la postura del Gobierno -o de Ferrante, ya que Villa Monte no emitió palabra-que giró en torno a mejorar los procesos formativos con el conjunto de los actores involucrados. Es decir, infiltrar en el movimiento a las conducciones burocráticas de AMM y Federación. Para eso propuso una mesa de trabajo conjunta con el sector ejecutivo, el legislativo, la UBA y los sindicatos, con fecha tentativa a Marzo. De esta manera busca dilatar y no dar solución a la urgente situación laboral, pateando la pelota a una mesa que ni tiene fecha, ni sus actores son de confianza para el movimiento en lucha: quienes dirigen estos sectores son ajenos al proceso que protagonizamos, a nuestros métodos de democracia sindical y lucha en las calles. Si bien, les representantes no contábamos con la potestad de aceptar o no la mesa, entendimos que no cumplía con el mandato para el que habíamos entrado: una respuesta con plazos a la situación laboral que vivimos. Frente a la insistencia de les delegades, Ferrante se comprometió a otorgar una nueva reunión con la Asamblea, para responder estas urgencias, fecha que se confirmaría antes del viernes.

La confianza puesta en los métodos de les trabajadores

Mediante asamblea, se informó lo sucedido al conjunto de RyC que estábamos movilizades, consensuando en que esta mesa amplia y sin fecha era distraccionista. La asamblea manifestó la total desconfianza a la propuesta del gobierno. Es que si hoy somos recibidos como un órgano representativo de RyC, es por los métodos democráticos, de lucha, independientes de los sectores burocráticos. Por eso, la asamblea resolvió acompañar la próxima reunión con una nueva movilización, y en el caso de que el gobierno no ponga fecha, parar y movilizar el 2 de Marzo, día que se abren las sesiones legislativas, para confluir con otros sectores de la salud. También haremos un referéndum en los hospitales y sedes para posicionarnos acerca del pliego reivindicativo, el cual tendrá fecha en la próxima asamblea General, el jueves 27. Se propuso también preparar nuestra presencia en el 8 M, participando de las actividades previas como el pañuelazo y las asambleas. El movimiento sigue robusteciéndose y tomando en sus manos un programa de defensa de los derechos de les trabajadores, las mujeres y las disidencias.

Sigamos trazando un camino histórico

La experiencia que les trabajadores RyC venimos transitando es una enorme escuela de lucha. Ferrante mismo tuvo que asumirlo, a su manera, exponiendo que las condiciones de les residentes en su época eran similares. El paradigma de la explotación laboral disfrazada de vocación a todo riesgo, se choca con la reivindicación de un movimiento que ante todo, se considera de la clase trabajadora. La independencia de las direcciones burocráticas abre el camino a la construcción de asambleas, votación de un programa, y en definitiva, a la recuperación de las herramientas de organización de les que luchan, los sindicatos. Les residentes y concurrentes tenemos un enorme desafío, para romper con la precarización laboral que vivimos, y en conjunto con les trabajadores de la salud, defender la salud publica frente a un Estado ajustador y precarizador. Sigamos construyendo las asambleas, y organizándonos para derrotar al gobierno y sus maniobras.

Vamos con todo a la próxima Asamblea, el Jueves 27 de Febrero en el Hospital Durand a las 18 hs.